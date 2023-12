Międzynarodowe badanie edukacyjne PISA: Polska po latach sukcesów strącona ze światowej czołówki

PRZEMYSŁAW WILCZYŃSKI: Przez najbliższe dni tymi badaniami będą się zajmować media, a przez najbliższe lata – edukacyjni eksperci. Powiedzmy więc na początek, czym się właściwie ten edukacyjny świat ekscytuje? I czy na pewno słusznie.

AGNIESZKA SUŁOWSKA: Słusznie. PISA nie mierzy wszystkiego, co istotne w edukacji, ale mierzy wiele. A na czymś się przecież musimy oprzeć.

Mowa tymczasem o pomiarach, których walory są niepowtarzalne, bo pozwalają obiektywnie, na wspólnej skali zbadać umiejętności matematyczne, czytania i rozumowania w naukach przyrodniczych uczniów, którzy ukończyli piętnaście lat i chodzą do szkół w różnych krajach świata. Podkreślmy – chodzi o umiejętności, a nie żadną szkolną wiedzę. Nikt tych uczniów nie pyta z lektur, nie sprawdza ich z rozwiązywania równań kwadratowych czy znajomości geometrii analitycznej. Mają zastosować swoje umiejętności w realnych, codziennych sytuacjach życiowych.

W jaki sposób przeprowadza się badanie?

W każdym z ok. 80 krajów świata, które niekoniecznie już – jak w początkowych edycjach badania – należą tylko do OECD, kilka tysięcy dobranych losowo piętnastolatków siada co trzy lata i rozwiązuje te same zadania ze wspomnianych trzech dyscyplin. „Łapiemy” ich w ostatniej chwili przed pójściem na rynek pracy i sprawdzamy, czego się nauczyli. A potem możemy dzięki temu m.in. porównać efektywność systemów edukacyjnych z różnych krajów.

Można powiedzieć, że PISA to takie mistrzostwa świata w edukacji, podzielone na trzy dyscypliny. I dodać, że ostatnie edycje – zwłaszcza te od 2012 roku – wywindowały Polskę do światowej czołówki.

W czytaniu wystrzeliliśmy w 2006 roku, a w matematyce i naukach przyrodniczych w 2012 roku, by później faktycznie aż do 2018 roku osiągać wyniki wybitne. Dość powiedzieć, że w ostatniej edycji znaleźliśmy się w samej czołówce we wszystkich trzech dyscyplinach, np. w matematyce dając się istotnie wyprzedzić tylko krajom oraz regionom azjatyckim, w Europie zaś wyłącznie Estonii. Wyglądało to imponująco.

Zagraniczna prasa pisała o polskim edukacyjnym cudzie. Już nie napisze.

Być może napisze, ale nie po ogłoszonych we wtorek 5 grudnia wynikach.

W matematyce, która w tym badaniu była dyscypliną wiodącą, uzyskaliśmy 489 punktów, a więc nadal powyżej wynoszącej 472 punkty średniej OECD, ale znacznie poniżej naszego wyniku z 2018 roku. Spadek Polski wynosi 27 punktów, podczas gdy średni dla pozostałych krajów ubytek to 17. Zostaliśmy też strąceni z czołówki europejskiej. Istotnie lepsze osiągi matematyczne notują już nie tylko piętnastolatkowie z krajów i regionów azjatyckich oraz młodzi Estończycy, ale też np. Szwajcarzy i Kanadyjczycy. Polska jest dość daleko od tej czołówki – sytuuje się w grupie 11 krajów mających nieodróżnialny statystycznie wynik. Bardzo powiększyła nam się, jeśli idzie o matematykę, liczba uczniów najsłabszych, a znacząco zmniejszyła pula tych najlepszych.

A jak jest z czytaniem i rozumowaniem w naukach przyrodniczych?

Podobnie. W tej pierwszej dyscyplinie straciliśmy 23 punkty, podczas gdy średnio w OECD ta strata wynosiła 11 punktów. W naukach przyrodniczych nasz spadek – wynoszący 12 punktów – jest trzykrotnie większy niż w innych państwach.