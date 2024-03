Polecamy nowe książki: polski dizajn i niemy krzyk obrazów

Pięknie wydana, niemal albumowa opowieść o polskim dizajnie, stawia podstawowe pytanie – czym on dzisiaj w ogóle jest. Autorka wprawdzie odpowiada definicją Bruna Monariego, że to projektowanie wszystkiego, co kształtuje nasze otoczenie od kieliszka po miasto, ale pełną, pogłębioną odpowiedź przynoszą dopiero rozmowy z twórcami. W pracy Koperdy skondensowaną historię dizajnu poznajemy poprzez sylwetki najwybitniejszych twórców, jak choćby na długo zapomnianej Eileen Gray. Jest to też przewodnik po młodej polskiej sztuce projektowej. Autorka zabiera nas do pracowni twórców, gdzie poznajemy ich inspiracje, fascynacje, metody pracy. Projektanci, artyści i rzemieślnicy zdradzają sekrety swojego warsztatu, dzieląc się indywidualnym spojrzeniem na rolę i funkcję dobrych projektów w naszej codzienności. Bo przecież – jak często mówią – dizajn może być wyłącznie dobry albo zły. Ta książka to również opowieść o przedmiotach codziennego użytku, które oprócz tego, że potrzebne, mogą być piękne.

Aleksandra Koperda, Polski dizajn, ZNAK Koncept, Kraków 2023

Dziś już nie wypada spierać się o to, że feminizm w naukach społecznych ma swoje ważne miejsce. Odczytanie historii sztuki, czy w ogóle kultury, przez pryzmat płci przestało też być prowokacją czy wyzwaniem wymagającym odwagi. I dobrze! Autorka „Histerii sztuki” odkrywa dla nas bogactwo tropów nawiązujących do takich pojęć jak feminizm, gender czy LGBT. Okazuje się, że już średniowieczna sztuka była genderowo różnorodna i nie stroniła od pokazywania aspektów życia znajdujących się poza obowiązującym obyczajowym mainstreamem. I choć może czyniła to czasami ironicznie, to przez długi czas były to wątki w krytyce zupełnie pomijane. Tym bardziej warto sięgnąć po tę pozycję, by móc odkryć to, co przez stulecia było skrzętnie przemilczane. Autorka jest blogerką, na Instagramie prowadzi popularny profil o takiej samej nazwie jak tytuł jej książki.

Sonia Kiszka, Histeria sztuki – niemy krzyk obrazów, ZNAK Koncept, Kraków 2024