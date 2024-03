Poeta wygrał teleturniej i został milionerem. A my? Czy czytając wiersze, też stajemy się bogatsi?

Poeta został najprawdziwszym milionerem! Gratulacje! Nie dzięki wierszom, co prawda, a dzięki trafnej odpowiedzi na pytanie dotyczące tetrapodów, ale nic nie szkodzi. Zapewne to i tak wystarczająco dobra okazja, żeby porozmawiać o niemodnym i kłopotliwym temacie poezji.

„Niektórzy lubią poezję, niektórzy – czyli nie wszyscy”, żartowała sobie z własnego położenia wielka poetka polska, do tego akurat raczej powszechnie lubiana. Gdyby ktoś pobieżnie spojrzał na świat polskiej reklamy i muzyki pop, mógłby odnieść wrażenie, że jesteśmy narodem rozpoetyzowanym. Wiersze promowały ostatnio popularną markę biżuterii, a Sanah śpiewająca Asnyka i Słowackiego sprzedała 150 tysięcy płyt. Mimo takiego ewidentnego zapotrzebowania na lirykę, zawód poety nie należy jednak do dochodowych, a nawet często bywa wykonywany nieodpłatnie. Trzeba się naczekać na Nobla lub status wieszcza, w międzyczasie poświęcając się innej działalności. Dlatego koledzy i koleżanki ze świata literatury gratulują wygranej szczerze, jednocześnie nie mogąc się nadziwić niespodzianemu sąsiedztwu kategorii „poezja” i „pieniądze”.

Poezja uchodzi za trudną materię w powszechnym mniemaniu, a może wręcz zbędną – co jest ciekawe, zważywszy na to, że poeci bywają często hołubieni jako najwybitniejsi przedstawiciele swoich krajów, ale przecież świat zasadniczo nie jest logiczny. Może trochę nawet wypada jej nie rozumieć, tak jak współczesnej muzyki poważnej – zwłaszcza wtedy, gdy się nie rymuje lub gdy wersy wyglądają dziwnie asymetrycznie, ze zwisającym pojedynczym słowem albo nawiasem. Wtedy to przecież jakaś bezsensowna zabawa (i pyszna okazja, żeby się popisać oburzeniem w stylu „i to ma być poezja?” albo „i to na to idą moje podatki?”; niektórzy z takiego nastroszenia czerpią wiele satysfakcji).

Sama muszę przyznać szczerze i bez żadnego wstydu, że zupełnie nie znam się na poezji i niekoniecznie wiem, kiedy bywa ona dobra lub niedobra. Lubiłam czasami czytać rubryki, w których krytycy rozwalcowywali jakiś nieszczęsny tomik z przyczyn dla mnie niepojętych, ale podchodziłam do tego jak do ostrożnego obcowania z wiedzą tajemną, która rządzi się tyle hermetycznymi, co bezlitosnymi prawidłami. Nie było mi dane się ich nauczyć, jednak pewnego razu odkryłam, że nie są one konieczne i można cieszyć się lekturą wiersza jako zupełnie radosny amator (podobne zdanie mam o muzyce współczesnej i zachęcam, by nie przejmować się bujdami, jakoby trzeba było gramolić się przez bardzo wysokie progi, żeby się cieszyć czytaniem i słuchaniem). Czytania po swojemu nikt nikomu zabronić nie może.