Zadania domowe i okrojone programy: czy rząd wie, co robi?

Kiedy więc nowa władza oświatowa chce do tej lekko oszalałej na punkcie pracy korporacji wejść z audytem, a następnie uwolnić pracowników od zbędnych nadwyżek bezsensownej pracy, by znowu poczuli oni radość z przychodzenia do biura, to należy jej przyklasnąć.

Problem w tym, że jakość tego audytu i jego tempo grozi falstartem.

Czy lektura to zadanie?

W zasadzie to jeden falstart nowe MEN ma już za sobą: to oczywiste, że zadań domowych nie wyprowadzi ze szkół w sto dni. Ich likwidację trudno w ogóle skutecznie zadekretować – tak samo jak nie da się zadekretować likwidacji kolejek do lekarzy bez zwiększenia liczby specjalistów bądź skrócenia czasu trwania spraw sądowych bez porządnej reformy wymiaru sprawiedliwości.

Nic więc dziwnego, że nowa ministra edukacji Barbara Nowacka przystąpiła do szlifowania tych kanciastych obietnic ze „stu konkretów na sto dni”. Zapowiadając na kwiecień rozporządzenie MEN w sprawie prac domowych, ogłosiła, że twardy zakaz ich zadawania obejmie klasy 1-3, zaś w klasach 4-8 prace domowe mają być nieobowiązkowe – i nie podlegać ocenom.

Szybko na forach internetowych i portalach ruszyła fala pytań. Z kim konsultowano ten pomysł? Czy faktycznie da się podobne zasady wymusić na szkołach i czy to dobrze, że za takie wymuszanie zabiera się władza centralna? Co ministerstwo rozumie pod pojęciem zadania domowego? Czy przeczytanie lektury albo nauka do kartkówki do tej kategorii się zaliczają? I jak ten zapowiedziany przez resort edukacji zakaz/niezakaz zrozumieją uczniowie?