Żegnamy kurator Barbarę Nowak, symbol PiS-owskiego zarządzania szkołami strachem

„Nie powiem panu, czy małopolska kurator straci pracę pierwszego dnia urzędowania nowego ministra. Ale mogę powiedzieć, że tak właśnie powinno się stać” – mówiła ponad miesiąc temu „Tygodnikowi” posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer. Pomyliła się o dwa dni: nowa ministra edukacji Barbara Nowacka (Lubnauer została jedną z jej zastępczyń) przyjechała trzeciego dnia swojego urzędowania do Krakowa, by ogłosić rozstanie ze swoją imienniczką – kuratorką Nowak.

„To naprawdę dobra wiadomość dla szkół, ponieważ pani Nowak zajmowała się absolutnie nie tym, czym powinien się zajmować kurator oświaty” – mówiła w Krakowie Nowacka, ogłaszając, że do czasu rozstrzygnięcia konkursu na nowego małopolskiego kuratora tymczasowo funkcję tę będzie pełniła Gabriela Olszowska. A także zapowiadając, że do końca roku odwołani zostaną wszyscy pozostali kuratorzy mianowani przez PiS.

Mało kto już pewnie dziś pamięta, że zainstalowanie Nowak w małopolskim kuratorium było tylko jednym z elementów w pakiecie zmian wprowadzonych przez pierwszą PiS-owską minister edukacji – Annę Zalewską. W 2016 roku, mocą tej samej nowelizacji, która odwołała reformę „sześciolatki w szkołach”, zmieniono procedurę powoływania kuratorów: odtąd mógł to robić bezpośrednio minister edukacji, a nie – jak było wcześniej – wojewoda za zgodą ministra. Wtedy też dokonała się wielka wymiana kuratoryjnych kadr: „swoich” urzędników PiS wprowadził w zasadzie do wszystkich kuratoriów.

Nie wszędzie jednak w tak spektakularnym wydaniu jak w Małopolsce. Tu szybko zapanowały wyśrubowane – nawet jak na zideologizowaną władzę nad szkołami w wykonaniu PiS – standardy. Barbara Nowak zajmowała się nękaniem dyrektorów, recenzowaniem „nieprawomyślnych” spektakli teatralnych (niektóre licea bały się wykupić bilety na „Dziady” w Teatrze Słowackiego; dyrektorzy innych wprost przeciwnie – robili to ochoczo), wzywaniem chrześcijan do obrony przed Islamem, dystansowaniem się od szczepionek na covid – a przede wszystkim kolportowaniem za pośrednictwem Twittera swoich ideologicznych fobii. „Rewolucyjna była nowa praktyka dająca się streścić w haśle: »nasi mogą wszystko« – podsumowywała na łamach „Tygodnika” Iga Kazimierczyk, pedagożka, prezeska Fundacji „Przestrzeń dla edukacji”, liderka inicjatywy Wolna Szkoła. – Symptomatyczny był ten wieloletni brak reakcji oświatowych władz na to, co wyprawiała Barbara Nowak. To był wyraźny, choć milczący komunikat: kurator może musztrować nauczycieli; ma prawo publikować swoje ideologiczne obsesje; wolno jej zwolnić dyrektora za zajęcia o konstytucji. To było celowe: nauczyciele mieli się bać. Pani Nowak to symbol doktryny zarządzania strachem”.