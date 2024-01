Nauczyciele z najwyższym finansowym awansem w III RP. „Pieniądze to nie wszystko”

– Gdy nastał lockdown, miałam akurat pierwszą klasę, która nawet nie zdążyła się zgrać – wspomina Elwira Zabłocka, która uczy głównie w sokólskiej szkole zawodowej. – Stracili sporo ze swojego dzieciństwa. Mnie też brakowało kontaktu z nimi. Nawet samej mimiki, widoku twarzy, bo nie miałam sumienia nakazywać włączenia kamer, wiedząc, że dzieci mają w domach różne warunki.

Na koniec był jeszcze wybuch pełnoskalowej wojny za wschodnią granicą, której skutkiem był napływ setek tysięcy dzieci. Z ich przyjęciem, nauczaniem, ale też przywiezionymi do Polski traumami wielu nauczycieli zostało samych.

Na te skumulowane w ledwie pięciu latach zdarzenia nałożyła się – wbrew propagandzie rządu PiS, przyznającego nauczycielom podwyżki-ochłapy – powolna dewaluacja pensji. A ostatnio, w związku z inflacją, już nie taka powolna.

– Kilkanaście lat temu moja szkoła sypnęła nauczycielom dodatek świąteczny w wysokości 400 złotych, a ja to wzięłam i pojechałam razem z mamą do hurtowni spożywczo-przemysłowej – wspomina Iwona Zając. – Zrobiłyśmy zakupy na święta, i to na dwa domy, aż się samochód uginał. Teraz dostałam tego świątecznego 350 złotych, i starczyło na jedne zakupy. Bynajmniej nie świąteczne.

Opublikowany pod koniec 2022 roku raport Fundacji Naukowej Evidence Institute (we współpracy z ZNP) zawierał zestawienie, które zrobi wrażenie nawet na twardym zwolenniku stereotypowej wizji zawodu nauczyciela jako pracy lekkiej i nieźle płatnej: siła nabywcza pensji polskiego pedagoga zapikowała tak nisko, że w Europie wyprzedza jedynie pobory pedagoga węgierskiego i słowackiego. A ustępuje np. pensji bułgarskiej czy rumuńskiej.

W tym kontekście zapowiedziane przez rząd Tuska podwyżki jawią się nie jako obietnica luksusu, tylko poczynione rzutem na taśmę środki zaradcze tuż przed ostatecznym krachem. Co prawda podwyżki te zostały nie tak dawno wstrzymane wetem prezydenta Dudy do ustawy okołobudżetowej. Najprawdopodobniej jednak – z dwu-, trzymiesięcznym opóźnieniem, ale też z wyrównaniem do stycznia – wejdą wkrótce w życie.

Kto i na jakich zasadach je dostanie?

Awantura o średnie zarobki

Nie da się tego wyjaśnić bez uproszczeń, bo stopień komplikacji zasad, na jakich wypłaca się w Polsce nauczycielskie pensje, to horrendum na światową skalę. Uposażenia zależą od stopni awansu (te ostatnio się zmieniły, przechodząc z poprzednich czterech w trzy: początkujący, mianowany i dyplomowany), od miejsca zamieszkania (hojniejsze i biedniejsze gminy; wieś/miasto), od nadgodzin, a głównie od tego, ile nauczycielowi przysługuje dodatków z absurdalnie długiej listy.

Dla uproszczenia podajmy więc na początek wskaźniki tzw. pensji zasadniczej – to pułap, poniżej którego żaden polski pedagog nie ma prawa zejść. I tak nauczyciel początkujący po podwyżce dostanie 4900 złotych brutto; mianowany ponad 5 tysięcy, a dyplomowany (ci stanowią więcej niż połowę ponadpółmilionowej grupy) niecałe sześć tysięcy. Kwoty netto nadal głowy nie urywają: nauczyciel zaczynający przygodę ze szkołą zobaczy na koncie ok. 3700 złotych, mianowany ok. 100 więcej, a dyplomowany – ok. 4400 złotych.

To na szczęście nie wszystko, ale w dalszej analizie zaczyna się kłopot z uśrednianiem. Nadwyżka może wynosić marne 300-400 złotych, a może np. dobić do 2 tysięcy. O ile nauczyciel ma sporo nadgodzin, hojnego dyrektora, pracuje już długo w szkole (dodatek za wysługę lat wzrasta wraz ze stażem), a dodatkowo pobiera np. bonusy za wychowawstwo i pracę na wsi.

By pokazać polską przeciętną, można by przytoczyć tzw. średnie wynagrodzenie nauczycielskie (po podwyżkach wyniesie brutto ponad 6300, ponad 7400 i 9500 złotych, czyli na rękę ponad 4,5 tysiąca, niecałe 5,5 tysiąca i blisko 7 tysięcy) – tyle że samo pojawianie się tego wskaźnika w mediach od lat wywołuje furię nauczycielskich central i samych pedagogów. Nawet nie tak dawno ZNP pytał w specjalnym komunikacie: „Czy wiesz, że średnie wynagrodzenie nauczycieli to nie średnia, którą znamy z matematyki?”. I dalej: „To termin na potrzeby księgowych, teoretyczna konstrukcja prawna! Składa się z wielu elementów, których część nawet nie jest wynagrodzeniem, jak odprawy emerytalne i rentowe” – prostował Związek.

I być może uczyni to jeszcze raz, gdyż przynajmniej niektórzy eksperci są w tej sprawie innego zdania. – Doskonale rozumiem nauczycieli i ich frustrację, gdy widzą, że podawana w mediach średnia to znacznie wyższa kwota niż to, co dostają na konto – mówi „Tygodnikowi” prof. Mikołaj Herbst, ekonomista UW, specjalista m.in. w dziedzinie ekonomii edukacji. – Rozumiem też ZNP, który prowadzi negocjacyjną grę. Ale to wszystko nie zmienia faktu, że wynagrodzenie średnie daje nam najlepszy przeciętny obraz tego, ile zarabia i ile zarobi po podwyżkach polski nauczyciel.

Kluczowe pytanie brzmi: nowe stawki to już dużo, przeciętnie, czy może nadal słabo? I jeszcze ważniejsze: czy podwyżki uczynią zawód nauczyciela konkurencyjnym na rynku pracy, wymiatając ze szkół słynne zjawisko negatywnej selekcji?

Polonista nierówny fizykowi

Na pierwsze z pytań nie da się odpowiedzieć bez kontekstu.

Po pierwsze, geograficznego. By pokazać, jak on jest ważny, weźmy dwa skrajne przykłady. Nauczyciel początkujący z wielkiego miasta, który razem z – w jego przypadku nielicznymi – dodatkami dostanie teraz np. nieco ponad 4 tysiące złotych, może mieć problem z zapłaceniem za wynajem mieszkania – a co dopiero ze swobodnym przeżyciem. Jego koleżanka, nauczycielka dyplomowana z dużym stażem i nadgodzinami, mieszkająca na wsi, z realnym zarobkiem ok. 6 tysięcy może być wysoko w lokalnej hierarchii zarobków.