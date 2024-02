„Pianoforte”: za kulisami Konkursu Chopinowskiego

Jednakże twórcy „Pianoforte” chcieliby lepiej poznać wybranych spośród stu sześćdziesięciu uczestników. Kamera na różnych etapach eliminacji udaje się w podróż gdzieś dalej: do Radomia, na włoskie wybrzeże i do mrówkowca w Kantonie. Widzimy, jak młodzi wirtuozi ćwiczą w domowym zaciszu, czasem w mało komfortowych warunkach, w otoczeniu rodziców i ukochanych zwierzaków, co pozwala jeszcze mocniej zacieśnić więzi z bohaterami. Na koniec, niezależnie od werdyktu jury i naszych osobistych faworytów, są już niczym bliscy znajomi.

Na tym właśnie polega wyjątkowość filmu Piątka. Nie idzie tropem najbardziej oczywistym, jakim byłoby śledzenie perypetii przyszłego zwycięzcy (aczkolwiek Bruce Liu kilkakrotnie przewija się w kadrze) czy zaciekła konkurencja pomiędzy dwójką czarnych koni. Przez trzy tygodnie, zwieńczone finałem i ogłoszeniem nowego triumfatora, reżyser przygląda się sześciorgu własnych wybrańców. Bo choć jego film bywa chętnie porównywany do dokumentu sportowego i głównie o współzawodnictwo zdaje się w nim chodzić, „Pianoforte” nie ogranicza się do rejestrowania „pianistycznej olimpiady”. W tym starciu młodocianych tytanów, które ma być przepustką do światowej kariery, najważniejszy okazuje się czynnik ludzki. Dlatego bardziej zapada w pamięć czyjś trzęsący się podbródek aniżeli wirtuozerskie popisy.

Podpatrujemy też indywidualne przygotowania do jedynego w swoim rodzaju muzycznego performansu. Chodzi w nim bowiem nie tylko o najwyższy poziom wykonawstwa, ale i o charyzmę, tę naturalną lub przynajmniej dobrze wyuczoną. Trudno jednak być kontrolującym wszystko robotem w warunkach skrajnie wyśrubowanego wysiłku i napięcia. Pomóc ma w tym regularny trening, zarówno fizyczny, jak i psychologiczny, stąd również w obiektywie filmowców tak ważną rolę odgrywają gimnastyka, masaż, relaksacja, motywacja – i oczywiście lakier do włosów.

Na gruncie kina te pozamuzyczne drobiazgi mają rozbrajać potężny ładunek doznań, od zmęczenia i strachu poprzez ciągłą niepewność aż po radość towarzyszącą przejściu do następnego etapu. Skalę tego napięcia najsilniej uświadamiamy sobie w chwili, gdy jeden z pianistów tuż przed swoim wystąpieniem niespodziewanie rezygnuje z dalszego uczestnictwa w konkursie. Wówczas, dzięki bliskiej obecności kamery, stajemy się naocznymi świadkami tego, jak utalentowany artysta nie wytrzymuje psychicznej presji. O takiej temperaturze emocjonalnej mogliby jedynie pomarzyć realizatorzy telewizyjnych talent shows.