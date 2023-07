PE poparł wielki plan odbudowy europejskiej przyrody. A wcześniej wyrwał mu zęby

Już dawno o żadną ustawę nie toczono w Strasburgu takich bojów. Wszystkie głosowania nad Nature Restoration Law, czy to w komisjach, czy na głównej sali Parlamentu Europejskiego, były praktycznie remisowe (podczas jednego głosowania, na Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywnościowego, padł wynik 44:44). Nic dziwnego, skoro sprawa dotyczy jednego z fundamentów Europejskiego Zielonego Ładu. W debacie oba stronnictwa używały słów „zagłada”, „zapaść” i „kryzys”. Zwolennicy NRL opisywali nimi przyszłość, w której jeśli ustawa nie przejdzie, nie dojdzie już do żadnej poważnej próby odbudowy europejskiej przyrody. Przeciwnicy używali ich w katastroficznych wizjach upadku europejskiego rolnictwa i rybołóstwa, które miałyby nie wytrzymać kolejnych ograniczeń i kompromisów z przyrodą. Europejska Partia Ludowa, do której należą m.in. PO i PSL, straszyła nawet tym, że pod...