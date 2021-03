Pasterze winnic

Chleb jest owocem ziemi, lecz i za sprawą światła,

A radość budzona przez wino pochodzi od Gromowładcy.

I właśnie z tego powodu przywodzą one na myśl

Niebian, którzy tu byli i wrócą w swoim czasie.

I stąd poeci czczą w pieśniach starego boga wina,

A głoszona w nich chwała nie jest pustym wyrazem.

(Friedrich Hölderlin „Chleb i wino”, fragment,

przeł. Antoni Libera)

To, że poeci piszą o winie, jest rzeczą naturalną; wino od dawien dawna należy do królewskich tematów poezji. To, że poeci wino wytwarzają, jest rzeczą rzadszą. Lecz jakże mogłoby być inaczej w przypadku winnicy, która zwie się Miłosz?

Mam w kieliszku pinot noir ze świetnego u nas rocznika 2018. Wyszło spod ręki Krzysztofa Fedorowicza, poety, pisarza, winiarza; nie wiem, w jakiej kolejności wyliczać, nigdy się nie spotkaliśmy. Zdecydowanie dobre...