Orlen i Lotos. Ta fuzja nie wypaliła

Transakcję wymusiła Komisja Europejska, w obawie, że po fuzji z Lotosem Orlen zmonopolizuje polski rynek paliwowy. W ramach kuracji odchudzającej płocki gigant musiał pozbyć się m.in. rafinerii w Gdańsku i 417 stacji Lotosu. Tę pierwszą kupił saudyjski potentat Aramco. Stacje przejął węgierski koncern MOL, który w ropę zaopatruje Rosja, co wzbudziło uzasadnione obawy, że w ten sposób Moskwa uzyskała wpływ na polski rynek paliw. Bruksela nie kazała jednak Skarbowi Państwa łączyć dwóch świetnie prosperujących firm w mastodonta, który będzie wytwarzać aż 86 proc. sprzedawanych w Polsce paliw - czyli doprowadzić dokładnie do sytuacji, przed którą ostrzegała Komisja. Niestety, politycy PiS musieli dojść do wniosku, że gra jest warta świeczki, i to pomimo wielkich kosztów, jakie poniosą polscy klienci. Prezes Daniel Obajtek zapewniał, że połączenie z Lotosem uczyni Orlen zauważalnym dla największych branżowych graczy, choć arytmetyka podpowiadała, że powstanie podmiot ledwie mieszczący się w pięćdziesiątce najpotężniejszych firm paliwowych globu.