Odnaleziono najstarszą whisky na świecie. Mogła ją pić sama królowa Wiktoria

Około czterdziestu zakurzonych butelek znaleziono w skrytce, umieszczonej za drzwiami piwnicy na zamku Blair w Perthshire w Szkocji. Była tam też drewniana tabliczka z informacją, że whisky destylowano prawie dwieście lat temu, w 1833 roku. Po ośmiu latach leżakowania w beczkach została wówczas zabutelkowana, a po kolejnych prawie stu latach, w 1932 roku, zabutelkowano ją ponownie. W tym stanie – nienaruszona i jak się wydaje zapomniana – whisky przetrwała do dziś. I tym samym okazała się najstarszym istniejącym rocznikiem tego alkoholu.

Królowa lubi whisky z miodem

Zanim jednak to ogłoszono, a butelki z cenną zawartością wystawiono na aukcji, do akcji wkroczyli naukowcy. Przede wszystkim najpierw trzeba było potwierdzić, że napój to rzeczywiście whisky, a także z czego i jak została wyprodukowana. Instytut Badawczy Scotch Whisky z Edynburga przeprowadził chromatografię gazową i analizę kongenerów – substancji, które powstają w procesie fermentacji. Potem zaś datowanie metodą radiowęglową w ośrodku badawczym w Glasgow potwierdziło, że whisky może istotnie pochodzić z początku XIX wieku. Przy okazji okazało się, że odnaleziona whisky jest naprawdę mocna – zawartość alkoholu to aż 61,3 procenta.