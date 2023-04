Nowy mechanizm starzenia się organizmu

Zbytnia szybkość skraca życie. Przynajmniej jeśli chodzi o kopiowanie genów. Bo nadmierny pośpiech prowadzi do powstawania kosztownych błędów.

W opisanym przez „Nature” badaniu zespół Andreasa Beyera z Uniwersytetu Kolonii wykazał, że z wiekiem rośnie prędkość, z jaką zachodzi transkrypcja DNA – czyli przepisywanie genów na RNA, służące np. jako wzorzec produkcji białek. Proces zachodzi szybciej, bo odpowiadający za niego enzym znany jako polimeraza RNA II (Pol II) coraz szybciej porusza się wzdłuż nici DNA. Jednocześnie jednak rośnie liczba błędów w skopiowanym genomie. To samo zjawisko zaobserwowano u muszek, nicieni, szczurów, myszy i ludzi.

W młodych organizmach DNA jest ciasno owinięte wokół białek zwanych histonami, by zajmowało mniej miejsca (DNA w każdej z komórek naszego ciała miałoby, po wyprostowaniu, ok. 2,5 m długości). Z wiekiem takich zawiniątek ubywa, DNA jest luźniej upakowane, a Pol II może poruszać się szybciej. Gdy naukowcy zwiększyli liczbę histonów w komórkach, Pol II zwolniło, a czas życia muszek owocowych wydłużył się o 10 do 20 proc. Kluczem do długowieczności może być więc... sprzątanie w komórce. Podobny, spowalniający ów enzym efekt ma też m.in. dieta niskokaloryczna czy hamowanie szlaku sygnalizacyjnego insuliny.©