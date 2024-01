Trump wygrywa w prawyborach w New Hampshire. Co dalej?

Bój o pierwsze miejsce, albo chociaż dobry wynik tuż za Trumpem, utrudniło polityczce odejście Rona DeSantisa z wyścigu. Gubernator Florydy wycofał się zaledwie dwa dni przed prawyborami w New Hampshire, gdzie według sondaży mógł liczyć na około 6-7 proc. poparcia. To potencjalnie jeszcze bardziej wzmocniło pozycję Trumpa, który był drugim preferowanym kandydatem dla większości wyborców DeSantisa. Wreszcie: Haley straciła na zachowawczości i unikaniu frontalnych ataków na byłego prezydenta. Zaostrzyła retorykę dopiero na ostatniej prostej. W niedzielę podczas wiecu w New Hamsphire podała w wątpliwość sprawność umysłową 77-letniego Trumpa i wytknęła mu, że w trakcie prezydentury zaskakująco dobrze dogadywał się z dyktatorami takimi jak Władimir Putin czy lider północnokoreańskiego reżimu Kim Dzong Un.

Teraz, już po przegranych zmaganiach w New Hampshire, Haley zapowiada, że będzie kontynuowała kampanię przynajmniej do zaplanowanych na 24 lutego prawyborów w Karolinie Południowej. „Ten wyścig jeszcze się nie skończył” – odgrażała się podczas nocy wyborczej kandydatka, która ma kiepskie notowania. Choć Karolina Południowa to jej rodzimy stan, gdzie przez sześć lat była gubernatorką, to Trump prowadzi tam różnicą około 37 pkt. proc.

Murem za byłym prezydentem

Trump rozjuszony decyzją Haley o pozostaniu w wyścigu nie szczędził jej ataków podczas zwycięskiej mowy w New Hampshire. Były prezydent zafundował także Ameryce kolejne kłamstwa o jego rzekomym zwycięstwie w wyborach prezydenckich w 2020 roku, zaatakował gubernatora New Hampshire, który udzielił poparcia Haley, a także straszył, że Demokraci chcą znacząco podwyższyć podatki. Polityk wygłosił swoją tyradę w towarzystwie byłych prawyborczych rywali – przedsiębiorcy Viveka Ramaswamy’ego i senatora Tima Scotta. Politycy pojawili się także podczas poniedziałkowego wiecu Trumpa, co miało pokazać, że Partia Republikańska stoi murem za byłym prezydentem. W ostatnich dniach na fali jego miażdżącego zwycięstwa w Iowa (zgarnął tam 51 proc. głosów) jego kampanię poparli republikańscy senatorzy Ted Cruz i John Cornyn – do tej pory zrobiło to 28 republikańskich członków Senatu USA. Dziś, po nieudanych próbach zdystansowania się od Trumpa, co najbardziej widoczne było na początku zeszłego roku, partyjny establishment znów stoi wiernie u jego boku.

Biden atakuje Trumpa

W cieniu republikańskiego pojedynku w New Hampshire odbyły się tam także prawybory w Partii Demokratycznej. Zwyciężył w nich ubiegający się o reelekcję Joe Biden, choć polityk nie figurował nawet na kartach do głosowania, a wyborcy mogli jedynie dopisać ręcznie jego nazwisko. To rezultat wewnątrzpartyjnego sporu o kalendarz prawyborczy: Biden zrezygnował z prowadzenia kampanii w New Hampshire po tym, jak władze stanu odmówiły przeniesienia prawyborów na późniejszy termin. Decyzją kierownictwa Partii Demokratycznej bój o nominację miał się rozpocząć w bardziej zróżnicowanej etnicznie Karolinie Południowej.

W czasie gdy mieszkańcy New Hampshire ustawiali się w kolejkach do urn, Joe Biden zorganizował swój pierwszy wiec w 2024 roku. Głównym tematem spotkania z wyborcami w stanie Wirginia był dostęp do aborcji, co jest jednym z gorących tematów po zniesieniu federalnego prawa do przerywania ciąży. Biden za ograniczenie praw reprodukcyjnych w USA obarczył Donalda Trumpa – przełomowy werdykt w czerwcu 2022 roku wydali bowiem sędziowie Sądu Najwyższego, wśród których aż trzech nominował za swojej prezydentury Trump.