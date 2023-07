Neurobiolodzy: Ludzie są nastawieni na kooperację

MARIA HAWRANEK: Ile rewolucji w neuronauce Państwo przeżyli?

CHRIS FRITH: Technologicznych – mnóstwo. Dla nas najważniejsze były dwie zmiany, które doprowadziły do powstania nauki o poznaniu społecznym. Gdy zaczynaliśmy, psychologia polegała głównie na tym, by wprowadzić „podmiot” – czyli uczestniczkę lub uczestnika – do małego pokoiku, w którym przebywał w samotności, i powiedzieć mu, co ma robić. To dziwaczny i nienaturalny kontekst. Badacze zastanawiali się więc: dlaczego nie przeprowadzać eksperymentów wśród ludzi, którzy robią coś wspólnie? Oczywiście nie dotarliśmy jeszcze zbyt daleko, bo badamy tylko dwoje ludzi jednocześnie.

Uta Frith: Ale to dopiero początek.

ChF: Ograniczeniem są koszty – teraz mamy dwa razy więcej badanych, a co będzie przy grupach pięcioosobowych?

Zatem...