Świat myszy

KAROLINA GŁOWACKA: Pani mózg jest towarzyski?

EWELINA KNAPSKA: Oczywiście! Mózgi większości z nas są towarzyskie. Niektórzy są bardziej towarzyscy, inni mniej, ale póki nie mówimy o zaburzeniach, to potrzebujemy kontaktu z innymi ludźmi, żeby dobrze funkcjonować. Świadczą o tym np. negatywne efekty izolacji społecznej. Odrzucenie przez naszą grupę społeczną ma bardzo poważne konsekwencje.

Pamiętam takie sytuacje ze swojego dzieciństwa. Wystarczyło, że Pani o tym wspomniała, a się wzdrygnęłam.

Prawda? Budowanie relacji społecznych rozwija nasze umiejętności. Kiedy jesteśmy dziećmi, dążymy do wchodzenia w interakcje i jednocześnie uczymy się, jak to robić. Jeśli jesteśmy dobrze zsocjalizowani i mamy pozytywne interakcje, to one nam przynoszą wiele radości, doprowadzają nas do celu, czyli do poczucia akceptacji.

...