Nasza druga waluta: sąd nad frankiem szwajcarskim

Ta historia zaczyna się w lutym 1996 r. w katowickim oddziale banku powiązanego wówczas z kapitałem austriackim. Klient szuka kredytu na zakup samochodu. Zapewne nie myśli o pożyczce w obcej walucie; pewnie nawet nie zdaje sobie sprawy, że mógłby się o taką ubiegać. W okienku czeka jednak niespodzianka. Jego bank właśnie wprowadził do oferty kredyty samochodowe we franku szwajcarskim, a ściślej – indeksowane jego bieżącym kursem do złotego.

Zaskoczony klient zadaje pracownikowi kolejne pytania i z każdą odpowiedzią słabnie jego początkowa nieufność. Tak, kredyt we frankach jest tańszy od złotówkowego, powiązanego z referencyjną stopą procentową NBP, która wynosi w tamtym czasie aż 26 proc. Nie, spłat wcale nie trzeba dokonywać we frankach, nie trzeba nawet w nich zarabiać. Szwajcarska waluta w całej transakcji pojawia się jedynie w kilku punktach umowy.

Samochód, który...