Najmłodsza uczestniczka Synodu: „Chciałabym, żebyśmy mieli siłę trwać w kryzysie”

Kościół przenikają trzy poważne struktury: patriarchat, klerykalizm i hierarchiczność. Patriarchat jest zły, klerykalizm jest straszny i papież Franciszek też jasno o tym mówi, ale hierarchia w Kościele nie jest czymś w sposób oczywisty złym. Przemyślenie tych spraw może przynieść dobre rzeczy.

Wróciłaś z odpowiedzią, czemu wciąż funkcjonujemy w strukturach, z których przynajmniej część jest ograniczająca?

Nie, nie znalazłam na to odpowiedzi. Nie wiem, dlaczego funkcjonujemy w takich strukturach, ale wiem, że powinniśmy coś z tym zrobić. Myślę też, że nie musimy wiedzieć, dlaczego tak jest, żeby to przerwać.

W Synodzie uczestniczyło tylko 70 osób niebędących biskupami, a jedynie 15 proc. uczestniczek to kobiety. Czy taki rozkład sił pozwalał na adekwatny namysł nad Kościołem?

Mówiąc krótko – nie. Myślę, że gdyby biskupi, którzy uczestniczyli w rzymskim zgromadzeniu, byli aktywnymi uczestnikami etapów lokalnych i kontynentalnych, to byłoby mniej problemów. Ponieważ spotkania lokalne były dużo bardziej inkluzywne, więc gdyby ci biskupi rzeczywiście tam byli głosem ludzi ze swojej diecezji, byłoby inaczej. Niestety, wielu z nich uczyło się np. rozmowy w Duchu Świętym dopiero w Auli Pawła VI, co dużo też mówi o tym, jak bardzo byli niezaangażowani na wcześniejszych etapach. Więc skład tego Synodu nieadekwatnie oddawał to, czym Kościół żyje teraz. Był np. tylko jeden stały diakon. Ale to się będzie zmieniać, co napawa mnie nadzieją.

Gdy siedziałaś przy jednym z okrągłych stołów w Auli Pawła VI z innymi kobietami i mężczyznami różnych stanów, czułaś się tak samo wysłuchana jak np. biskupi czy starsze od Ciebie osoby?

Tak, czułam się tak samo wysłuchana. Nie było żadnego momentu, w którym czułam, by moje doświadczenie, czy to, czym się dzielę, było umniejszone. Ten format spotkania i metodologia Synodu rzeczywiście pozwoliły na to, żebyśmy siebie wysłuchali na równych zasadach. Rozkład małych grup był taki, że w każdej z nich uczestniczyła przynajmniej jedna kobieta, co zmieniało w ogóle atmosferę konwersacji.

Zostańmy przy kobietach w takim razie. Czy miałaś wrażenie, że Wasza obecność wpływa na obradujących?

Jestem przekonana, że obecność kobiet na zgromadzeniu synodalnym miała duży wpływ na dynamikę spotkania. I mówię to dlatego, że słyszałam to od różnych ludzi, także od mężczyzn. Siedziałam przy stole, którego tematem była rola kobiet w Kościele – także przy nim kobiety były mniejszością. A jednak usłyszałam tam głosy mężczyzn: „Jest mi wstyd teraz rozmawiać o kobietach, bo w przeszłości rozmawiałem o kobietach bez kobiet. Jest mi wstyd, że Kościół tak postępował. A teraz siedzę tutaj, widzę was przy tym stole i chcę współtworzyć z wami Kościół. Wreszcie kobiety też są tutaj!”. Po takich reakcjach mogę powiedzieć, że obecność kobiet miała bardzo duży wpływ na sposób, w jaki rozmawialiśmy o nich. Miało to też wpływ na to, jak wygląda końcowa synteza.

Stereotypem byłoby stwierdzenie, że matki synodalne wniosły wrażliwość i relacyjność, a ojcowie decyzyjność i jasność myślenia. Więc skoro nie tędy trop, to co wniosła Wasza obecność?

Doświadczenie kobiet, którego mężczyźni nie mają. To ważne, bo papież Franciszek lubi mówić o wrażliwości kobiety i o tym, że Kościół jest kobietą. Szczerze mówiąc, nie jestem wielką fanką takiego języka. Za to jestem fanką spotykania się ludzi z różną tożsamością: kardynała ze studentką, siostry zakonnej z mężczyzną homoseksualnym. Takie spotkania są wzbogacające, o czym m.in. mówił dominikanin Timothy Radcliffe na rekolekcjach przed Synodem. O tym, że nasza tożsamość zmienia się pod wpływem relacji, którą nawiązujemy z drugim człowiekiem. To też dla mnie jest niesamowicie ciekawa perspektywa patrzenia na Kościół: jaka jest tożsamość Kościoła dzisiaj? Jakie relacje mają wpływ na tożsamość naszego Kościoła? I jak nowe relacje – chociażby zaproszenie kobiet na Synod Biskupów – zmieniają tożsamość Kościoła? Myślę, że w tej chwili nie pora, by mówić o większej wrażliwości, mistycyzmie czy jakiś innych jeszcze przymiotnikach, które kobiety wnoszą do Kościoła. Fascynujące natomiast jest śledzenie przemian Kościoła w jego tożsamości, i tego, jaki wpływ na to mają kobiety oraz ich relacje z innymi osobami w Kościele.

Miałaś jakieś szczególnie ożywcze albo ciekawe spotkania podczas Synodu?

Miałam same ożywcze i ciekawe spotkania! Szczerze mówiąc, większość była bardzo osobista, dlatego trudno o nich opowiadać… ale dobrze, podam przykład. Jedna z małych grup bardzo mnie zbudowała. Uczestniczyło w niej dwóch niemieckich biskupów: Stefan Oster i Franz-Josef Overbeck – pierwszy jest bardzo konserwatywny, drugi bardzo postępowy. Niesamowite wrażenie na mnie robiło to, jak oni odnosili się do siebie – w jak przyjacielski, ciepły, wręcz braterski sposób! Uradowana byłam też tym, jak rozmawiali ze mną. Choć od razu przyznam, że moje poglądy różnią się od tych, które ma biskup Oster, siedział on obok mnie i to był najlepszy sąsiad, którego miałam podczas całego zgromadzenia!

Wspomniałaś o tym jednym diakonie stałym – kogo jeszcze zabrakło przy okrągłych stołach?

Szerokim echem odbiło się w Kościele amerykańskim to, że spośród wszystkich uczestników Synodu nikt otwarcie nie mówił o sobie, że należy do osób LGBT+. Niektóre media twierdziły, że nie było ich reprezentacji. Jednak ona była. Fakt, że ktoś otwarcie się nie określił, nie znaczy, że nie było tam takich osób.

Brakowało więcej ludzi młodych. Czasami czułam, że mam tak dużo do przekazania moich doświadczeń, a o podobnych mówiły jeszcze może ze dwie inne osoby w całej auli. W Synodzie uczestniczyło tylko dwoje studentów: Wyatt (19 lat) jest ze Stanów Zjednoczonych, i ja, Polka z urodzenia i studentka międzynarodowa w USA. On był najmłodszym uczestnikiem, a ja najmłodszą uczestniczką Synodu.