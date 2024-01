Nadchodzą błogosławione czasy dla księży. Gdy będzie nas mniej...

Nie ośmieliłbym się też twierdzić, że księży jest zbyt wielu. Jednak czasem myślę, że gdyby było nas mniej, za to sami tacy, którzy rzeczywiście zostali wezwani... Takie cuda oczywiście nie są możliwe, choćby dlatego, że człowiek się zmienia i ludzkie historie są różne. Ale teraz, gdy chętnych do seminariów jest znacznie mniej niż kilkanaście lat temu, być może ów błogosławiony moment nadchodzi. Każdy ksiądz, który przyjął święcenia, będzie świadkiem Pana Jezusa. I to nie przez to, co mówi, ale przez to, jakim jest człowiekiem.

Czasy nasze są niezwykłe dla Kościoła. Wie o tym papież Franciszek i stara się sprostać ich wyzwaniom. Idealnego sprostania trudno się spodziewać. Trudno nie przyznać racji krytycznym uwagom Johna Milbanka na jego temat, a jednocześnie trudno nie wskazać na to, co Franciszek robi. Ten papież wręcz dramatycznie stara się odnaleźć myśl Chrystusa na nowo.

PS. Wszystkim moim korespondentom serdecznie dziękuję za listy. Dziękuję za życzenia świąteczne i z okazji imienin. Wybaczcie, że nie odpisuje każdemu, ale to ponad moje możliwości. Wszystkim składam serdeczne życzenia noworoczne wsparte modlitwą.