A myśleliśmy, że frekwencja wyniesie 60 procent

Nadzieja to coś rzeczywistego i kruchego jednocześnie. Zawsze podąża za nią lęk i podkłada jej nogę. Lęk nie pozwala nadziei się zapomnieć, gasi jej entuzjazm, przekonuje, że dojrzałe winogrona tak naprawdę są kwaśne. I tym razem nie jest inaczej. Czy rządzący zechcą oddać władzę? A jeśli zechcą, to czy zrobią to sprawnie, czy też będą przedłużać niezbędne procedury? I czy ci, którzy w końcu władzę przejmą, zajmą się naprawianiem tego, co popsute, czy może zajmą się sobą? Lęk także wyrasta z nieufności, którą zasiały w nas wcześniejsze doświadczenia. Jest to dla nadziei moment próby. Próba cierpliwości jest dla społeczeństw jedną z najtrudniejszych.

Co dzień rano czytam jeden, czasem dwa wiersze. Nie mają one związku z tym, co się dzieje, także z tym, o czym tu piszę. Robię to, bo lubię to robić, bo potrzebuję tego. Chodzi o inne ustawienie dnia. To bardzo ważne, żebyśmy w takich momentach, kiedy nasza cierpliwość jest poddawana próbie, potrafili oprzeć się presji czasu. Świat, w którym żyjemy, jest tak skonstruowany, żeby nas nieustannie szantażować jego upływem. To prawda, że niektóre sprawy nie mogą czekać. Niecierpliwość jest jednak złym doradcą.

Wracam do pytania, od którego zacząłem. Każdy, kto w dzieciństwie kleił modele, wie, że najgorsze było oczekiwanie, kiedy klej wreszcie zaschnie. Klejenie porozdzieranej całości będzie bardzo trudne. Trwać będzie zapewne dłużej niż polityczna transformacja. I będzie wiele sił, które nadal będą działać rozdzierająco. Musimy uzbroić się w cierpliwość. Okazuje się, że jest coś, co nas łączy, nawet z tymi, którzy mają zupełnie odmienne poglądy od naszych: łączy nas wiara, że konflikty można rozwiązywać przy urnach wyborczych. Lęk podpowiada, że to zbyt mało. Nadzieja – że jest od czego zacząć. ©