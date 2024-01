Iran: nowy wyrok na noblistkę. Narges Mohammadi skazana po raz szósty

Odwołały się od wyroków i w zeszłą niedzielę sąd kazał je wypuścić za kaucją prawie 200 tysięcy dolarów na wolność. W niedzielę przed bramą więzienia Evin czekała na nie ponadstuosobowa grupa krewnych, przyjaciół i sympatyków. Wyszły rozradowane z rękami wzniesionymi w geście zwycięstwa. Nilufar miała na głowie wełnianą czapkę, Elaheh – luźno zawiniętą kraciastą chustę, spod której wymykały się kosmyki włosów.

Kiedy teherańskie gazety zamieściły ich zdjęcia, ajatollahowie oskarżyli je o nieprzestrzeganie obowiązkowego hidżabu, pobożnego przyodziewku, mającego zakrywać kobiece kształty, włosy, szyję i ramiona. Tylko Iran i rządzony przez talibów Afganistan uznają nieprzestrzeganie hidżabu za przestępstwo, a po stłumieniu młodzieżowego buntu ajatollahowie zaostrzyli za nie karę do 10 lat więzienia.

Koniunktura sprzyja ajatollahom

Młodzieżowa rebelia, jedna z najpoważniejszych w dziejach republiki ajatollahów (liczonych od lutego 1979 roku i rewolucji, która obaliła irańskiego szacha i monarchię), wypaliła się po niespełna roku. W ulicznych starciach zginęło ponad pół tysiąca osób, a ponad 20 tys. zostało aresztowanych.

Ajatollahowie, zrazu ostrożni, obawiający się kolejnego wybuchu, powoli odzyskali pewność siebie i na bunt zaczęli odpowiadać represjami, przykręcaniem śruby. Kiedy jesienią zeszłego roku w teherańskim metrze po szarpaninie z patrolem policji obyczajowej zginęła kolejna dziewczyna, nie doszło już do żadnych ulicznych wystąpień.

Uspokojeni ajatollahowie szykują się do wyznaczonych na początek marca wyborów parlamentarnych. Poprzednie, sprzed czterech lat, przeszły do historii za sprawą najniższej frekwencji od nastania republiki kleru. Do urn pofatygowało się zaledwie 42 proc. wyborców, a w miastach, gdzie w przeciwieństwie do wsi ajatollahowie nie cieszą się popularnością, głosował zaledwie co czwarty. Uznano to za dowód zmęczenia Irańczyków trudami codziennego życia, ich zniechęcenia i rozczarowania polityką, a nawet za wotum nieufności dla samej republiki ajatollahów. Najwyższy Przywódca Ali Chamenei tłumaczył to spiskiem wrogów Iranu, którzy rozpuszczając plotki o epidemii groźnego wirusa (wybory urządzono na początku epidemii covidu) przestraszyli Irańczyków i zniechęcili ich do głosowania.