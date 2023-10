Marsz Miliona Serc: setki tysięcy ludzi na ulicach Warszawy

Donald Tusk postanowił podczas Marszu Miliona Serc zrobić przestrzeń dla innych liderów. Przemawiał na wstępie krócej niż zwykle, zapowiadał kolejnych mówców, główną rolę oddając Rafałowi Trzaskowskiemu, który zapewne za dwa lata stanie się kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach głowy państwa. Prezydent stolicy mówił długo, nawiązywał do Polski przyszłości, tolerancyjnej, wolnej i europejskiej, która zerwie z oglądaniem się za siebie, resentymentami, kłamstwami, nienawiścią i szczuciem. Widać było, że jest to strategiczny wybór organizatorów – za plecami mówcy mieli wielkie zdjęcie z czwórką dzieci i napisem „Głosuj dla nas”. Rezonowało to dobrze z entuzjastyczną atmosferą w kilkusettysięcznym tłumie.

Ostrzej zrobiło się po wejściu na scenę Roberta Biedronia i Włodzimierza Czarzastego. Ten drugi wygłosił bardzo antykościelną mowę, przypominając skandal seksualny w Dąbrowie Górniczej, afery pedofilskie i ulgi podatkowe kleru. Biedroń wcielił się z kolei w rolę reprezentanta praw kobiet, co jednak było pewnym zgrzytem – na scenie powinna być wtedy któraś z liderek Lewicy.