Mamy umowę, że ja mogę żyć o 5 minut dłużej od męża

We wspólnym mieszkaniu Beaty i Juliusza Iwanickich są białe ściany i rzeczy w kontrastowych kolorach. Światełka, które zapalają się i rozświetlają Juliuszowi korytarz w nocy. Dzwonek świetlny – prezent od taty Beaty, bo pewnego dnia stał pod drzwiami i dzwonił, dzwonił… Kupił więc pomarańczowego koguta i zamontował go.

Juliusz: – Teraz gdy ktoś dzwoni, uruchamia się w naszym mieszkaniu mały sztab straży pożarnej.

Sposobów na to, jak żyć mają coraz więcej. Planują każdy tydzień. Oboje są wykładowcami akademickimi. Beata dostosowuje swój kalendarz do planu Juliusza. Zajęcia zaczyna zwykle nieco później, by zawieźć Juliusza na uniwersytet. Jeśli kończy wcześniej, dorzuca sobie dyżur, by na niego poczekać. Dodatkowe zajęcia, wyjazdy na konferencje naukowe, wyjścia do bibliotek – zapisują w swoich kalendarzach, do których mają nawzajem dostęp. Lista wspólnych spraw każdego dnia dochodzi do trzydziestu.

Juliusz: – Źle wypadam w wywiadach, na podstawie których orzeka się o stopniu niepełnosprawności i przysługujących ulgach. Źle – to znaczy za dobrze.

Beata: – Juliusz nie ma prawa do asystenta, bo jest zbyt pełnosprawny. Ma pracę, obronił doktorat, pisze książki. Podróżuje, biega, jeździ na rowerze. Nikogo nie interesuje, ile nas to kosztuje.

Stałe wykłady Beata zaczyna od krótkiego wprowadzenia – opowiada o tym, jak będzie wyglądała praca z nią, czyli głuchą wykładowczynią. Żeby się na przykład nie obrażać, jeśli Beata nie odpowie na „dzień dobry”, tylko podejść i pomachać jej ręką przed oczami, wtedy na pewno zauważy.

Beata: – Jako wykładowcy z niepełnosprawnościami nie mamy obniżonego pensum ani dostosowanych stanowisk. Sporo energii zużywamy na to, żeby usłyszeć, co mówią studenci. Żeby kogoś nie zignorować. Do dzisiaj mam lęk, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych, że coś źle zrozumiem. W mojej poprzedniej pracy zdarzyło się, że w czasie egzaminu zauważyłam studenta, który ściągał. Poprosiłam, by oddał pracę i opuścił aulę. Gdy się odwróciłam, usłyszałam „ty suko”, nie mogłam jednak zareagować, bo nie byłam pewna, czy dobrze usłyszałam jego słowa.

Juliusz: – Rzadko mówiłem o swoim potrzebach. Być może obawiałem się, że jeśli opowiem, to będę traktowany przez innych ulgowo, nikt nie zleci mi ambitnego zadania.

Jeśli Juliusz ma referat na międzynarodowej konferencji, jadą razem.

I tu mają swoje sposoby. Juliusz kończy referat, więc Beata znów jest czujna. Obserwuje słuchaczy, by wychwycić podniesione do góry ręce, których Juliusz może nie zobaczyć. Jeśli zauważa, że ktoś chce zadać pytanie, dzwoni do stojącego kilka metrów dalej męża, wtedy jego zegarek zaczyna wibrować – to sygnał, że jest pytanie z sali.

– Jak widzę? Mogę to zademonstrować – mówi Juliusz. Siada naprzeciw, kładzie rękę na kolanie, powoli ją unosi. – Teraz jej nie widzę – wyjaśnia. I podnosi dalej, aż ręka zatrzymuje się przed jego oczami. – O, teraz ją widzę. Ale wystarczy, że zostawię ją na tej wysokości i przesunę nieco w prawo albo w lewo, znów znika.