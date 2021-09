Czwarta fala covidowa rozwija się zgodnie z prognozami: w połowie września liczba dziennych zachorowań przekroczyła 500 i rośnie. Ponieważ Polska jest w ogonie Europy, gdy idzie o liczbę testów (brak aktywności rządu na tym polu to jedno z głównych strategicznych zaniedbań), bardziej miarodajnym wskaźnikiem są hospitalizacje, a te wzrosły w ciągu dwóch tygodni dwukrotnie (20 września przekraczając 1000). Według immunologa dr. Pawła Grzesiowskiego realna liczba dziennych zakażeń jest 5-6 razy wyższa niż ta wykrywana.

Pandemia nie oszczędza Polski. „Dziennik Gazeta Prawna” podaje, że jesteśmy na drugim miejscu w Europie pod względem liczby nadmiarowych zgonów (tj. powyżej średniej dla poprzednich lat): w ciągu półtora roku zmarło 140 tys. osób więcej, niż „powinno” w świetle wcześniejszych statystyk. Przypomnijmy, że covid zabija także jako czynnik blokujący system ochrony zdrowia, przez co wielu pacjentów nie może uzyskać pomocy. W 2020 r. NFZ odnotował 20 proc. mniej świadczeń medycznych niż w 2019 r., co daje wyobrażenie o skali zjawiska, które jest też jednym z największych wyzwań politycznych. Tymczasem niewiele słychać o rządowych pracach nad strategią utrzymania ciągłości świadczeń podczas czwartej fali i sytuacja może się powtórzyć.

Główny doradca premiera ds. covidu prof. Andrzej Horban uważa, że nie mamy szans na osiągnięcie odporności populacyjnej (jej wskaźnik dla wariantu Delta jest wyznaczany nawet na 90-95 proc.; w Europie rekordzistą jest Portugalia z wynikiem 82 proc. obywateli w pełni zaszczepionych). W rozmowie z TVN24 Horban to nie działalności antyszczepionkowców przypisał słaby wynik Polski (51 proc.). Podkreślił, że socjologowie szacują na 20-30 proc. odsetek społeczeństwa, które nie uczestniczy w życiu publicznym: „nie głosują, nie czytają gazet, nie oglądają telewizji, to są ludzie poza systemem”.

Ale znowu: problem zdefiniowano, lecz strategii nie ma. Jedyny pomysł, jaki ma rząd na dotarcie do tej grupy z zachętą do szczepienia, to zrzucenie tego zadania na lekarzy. ©℗

