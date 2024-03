Lokalni politycy robią kampanię za nasze pieniądze. Wykorzystują urzędy, spółki komunalne i domy kultury. Najwyższy czas to zmienić

Od kilku tygodni pasażerowie gdyńskiej komunikacji miejskiej podróżują w towarzystwie twarzy prezydenta Wojciecha Szczurka i grupy „zwykłych mieszkańców”. Uśmiechają się z plakatów rozwieszonych w autobusach i na przystankach, na których widnieją też hasło „Razem na 100-lecie Gdyni” oraz adres internetowy, przekierowujący na podstronę urzędu miasta poświęconą obchodom. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie to, że rocznica będzie dopiero za dwa lata.

Dlaczego więc właśnie teraz rusza kampania promocyjna? Z Urzędu Miasta można się dowiedzieć, że kampania promocyjna to nie „kontrolowany falstart” pod wybory, tylko jest ona skorelowana z terminami budżetu obywatelskiego oraz trwającymi aż do Wielkanocy konsultacjami społecznymi dotyczącymi obchodów. Terminy pokrywają się z kampanią do samorządów, w której bierze udział także sam prezydent Szczurek, ubiegający się o swoją siódmą kadencję (rządzi miastem od 1998 roku). Zdaniem Martyny Regent, aktywistki miejskiej z Gdyni związanej z Siecią Obywatelską Watchdog Polska, to oczywiście nie przypadek. – Prezydent wykorzystuje zasoby miejskie do wsparcia swojej kampanii wyborczej. Zgłosiłam to do prokuratury, ponieważ uważam, że jest to łamanie kodeksu wyborczego – mówi „Tygodnikowi”.

Wszyscy robią to samo

Ekspozycja informacji o konsultacjach kosztowała 36 tys. zł, choćprzy zastosowaniu rynkowych stawek zamieszczania ogłoszeń w środkach gdyńskiej komunikacji wyszłoby ok. 100 tys. zł. Przeciwko wykorzystywaniu zasobów miasta protestował już Tadeusz Szemiot z PO, konkurent Szczurka w wyścigu o prezydenturę Gdyni. Niby słusznie, kłopot w tym, że jego partyjni koledzy, jeśli mogą, korzystają z podobnych metod. Jak prezydent Hanna Zdanowska, która opublikowała w sieci filmik zapowiadający jej walkę o reelekcję w Łodzi. Błyskawicznie podały go dalej na swoich profilach społecznościowych spółki komunalne, m.in. oczyszczalnia ścieków, zakład wodociągowy i MPK. Łódzkie ZOO nie ograniczyło się do suchego komunikatu, dodało swój, informując obserwatorów, że „Bez Hanny Zdanowskiej nie powstałoby Orientarium – obecnie jedna z największych atrakcji turystycznych w Polsce, nie byłoby też nowoczesnej motylarni, remontów wybiegów i wieloletniej strategii rozwoju ogrodu. Dziękujemy!”. Wszystko to sprawia wrażenie, jakby oprócz wyrażenia poparcia chodziło też o zapewnienie sobie przychylności po wyborach.