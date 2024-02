Chora, wzięta prawniczka i singielka, zdaje się mieć wszystko pod kontrolą, podczas gdy jej siostra liczy, że jednak nie dotrą do celu i zatrzymają się w Niemczech, gdzie w jednym ze szpitali przeprowadza się eksperymentalną terapię antynowotworową. Tymczasem Małgorzata ma dosyć kolejnych prób i podtrzymywania życia na siłę; ma również w pamięci kilkuletnie cierpienie ich matki. Stąd ta nerwowość: podczas gdy jedna nieustannie popędza i chciałaby mieć już wszystko za sobą, druga usiłuje grać na zwłokę, ciągle niegotowa, by zaakceptować definitywne pożegnanie.

Twórca „Z odzysku” nakręcił film o skomplikowanej siostrzanej miłości, a główny dylemat nierozerwalnie łączy się tu z wolnością wyboru w odniesieniu nie do jakiejś abstrakcyjnej idei, ale wobec najbliższych. Dla Łucji bowiem oznacza to wielką osobistą stratę - od początku widać, że siostry, mimo wielu dzielących je różnic (chociażby w statusie społecznym), są ze sobą bardzo związane. Kiedy starsza nie ma już nic do stracenia i zajmuje się głównie domykaniem przyziemnych spraw czy robieniem tego, na co ma ochotę, młodsza ma w sobie zupełnie inny rodzaj desperacji. W trakcie podróży to w samej Łucji toczy się największa walka i to do jej lęków odsyła tytuł filmu. Spotkania z przypadkowymi ludźmi, na stacjach benzynowych czy w hotelach, odsłaniają kolejne stopnie ich wzajemnej zażyłości. Również tej fizycznej, albowiem „Lęk” to film, który nie boi się ciała. Choroba, seksualność, nagość pokazane tu zostały bez retuszu, a zarazem bez obsceniczności, podobnie jak szwajcarski finał.

To kino pozornie chłodne, ale pod spodem aż kipi od tłumionych emocji. Główny spektakl rozgrywa się na nagich twarzach aktorek, filmowanych przez Bogumiła Godfrejowa w maksymalnych zbliżeniach, po bergmanowsku, chwilami niczym zwierciadlane odbicia. Zapewne wielu z nas wolałoby nie oglądać na ekranie problemów o takim ciężarze, także ze względu na osobiste doświadczenia związane z chorobą i odchodzeniem. Jednak film Fabickiego przeprowadza nas przez kolejne etapy tej siostrzanej drogi z niezwykłą delikatnością i wyczuciem, nie dociskając tego, co drastyczne, i nie dopowiadając zbyt wiele.