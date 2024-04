„Pies i Robot” to film, który chciałoby się z kimś przegadać. Fenomenalna oscarowa animacja z Nowym Jorkiem w tle

Ta historia dwóch równoległych samotności i poszukiwania drogi powrotnej do bycia razem zachwyca eksplozją pomysłów tudzież urodą kadru. Atmosfera swojskiego, jeszcze niepoddanego gentryfikacji Manhattanu raz po raz ustępuje miejsca rozbuchanym psychodelicznym fantazjom albo, dla odmiany, szlachetnej prostocie – tak, „Pies i Robot” jest emocjonalnym i zarazem wizualnym majstersztykiem. Jakże wymownie brzmi w tym wszystkim powracający motyw muzyczny, czyli stary przebój „September” grupy Earth, Wind & Fire, który za każdym razem oznacza dla bohaterów coś innego. Ostatecznie zaś skłania do namysłu nad tym, czym tak naprawdę są przyjaźń, przywiązanie, rozłąka i jak wielką, acz niekoniecznie destrukcyjną siłą może być rozpamiętywanie straty.

W szerszym planie kryje się w tej nostalgii również list miłosny do miasta, którego już nie ma i którego zapewne, obiektywnie rzecz biorąc, nigdy nie było, stanowiło bowiem scenerię czyichś przeżyć. Najważniejsze, że Bergerowi udało się wszystko tak sprawnie i elegancko wprawić w ruch. To nie poszczególne atrakcje wizualne, ale płynne, świetnie operujące nastrojem opowiadanie, rejestrujące upływ czasu, niesie obrazkową historię. Sprawia, że zaszyte w niej banalne mądrości w stylu „coś się kończy, coś się zaczyna” czy „co nas nie zabije, to nas wzmocni” nabierają realnej substancji.

Mimo prostej fabuły i czytelnej kreski nie jest to jednak film dla dzieci. Chyba że już potrafią rozmawiać o trudnych emocjach. Zresztą „Pies i Robot” należy do kategorii filmów, które strasznie chciałoby się z kimś przegadać. I nawet jeśli wielokrotnie rozrywa nam serce, finalnie potrafi je poskładać, aczkolwiek w zupełnie inny wzór. Choć pewnie każdy przeżyje tę rozwałkę i składanie na swój indywidualny sposób, w odniesieniu do własnych strat.