Książka tygodnia: w obronie drzew, robaków i grzybów, czyli „Atlas dziur i szczelin” Michała Książka

Ptaki, owady ze szczególnym uwzględnieniem pszczół, systematyka dziur mieszkalnych w bloku miejskim. Rośliny zwane ruderalnymi i związek pomiędzy rdestem a obecnością wróbli. Warszawskie stacje metra, krakowskie Planty, łódzka Piotrkowska, wierzba dworcowa w Gdańsku. I w tym samym Gdańsku marzenie biofoba: „metalowe drzewo wbetonowane w planetę, które nigdy się nie przewróci. Które nie zgnije i nie dostanie grzyba. Drzewo, które nie uroni liścia i nie podniesie kosztów utrzymania. Nie naruszy go żaden chrząszcz, czyli »robak«”.

Zacytowałem ten ironiczny fragment, bo „Atlas dziur i szczelin” jest tyleż kompetentnym i fascynującym przewodnikiem po najbliższej nam rzeczywistości, ile protestem przeciw sposobowi, w jaki odnosimy się do natury. Przeciw irracjonalnej dendrofobii (czyli lękowi przed drzewami), w obronie owych „robaków” czy grzybów, które stanowią niezbędny element skomplikowanego systemu biologicznej współzależności. To manifest na rzecz świata, którym rządzi „ent-tuzjazm”, czyli „radość z oglądania drzew senioralnych” (pamiętacie tolkienowskich entów?). W którym nie jest „ładnie”, bo nie poddaliśmy go jeszcze rzekomej „rewitalizacji” (czyli nie uporządkowaliśmy go wedle naszych arbitralnych oraz ignoranckich gustów). W którym „dzikarium”, inaczej nieużytek, to „obszar niezwykle użyteczny”.

Michał Książek ATLAS DZIUR I SZCZELIN, Znak, Kraków 2023, ss. 300