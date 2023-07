Prosionki i skulice. Cały wszechświat tuż obok nas

MICHAŁ KSIĄŻEK, reporter: Lupa nie służy do powiększania tego, co oglądamy, tylko do pomniejszania oglądającego. Piętnaście minut obserwacji kory sędziwego drzewa potrafi zmienić perspektywę, z jaką patrzy się na świat.