Krwawy most

Na „śniadanie Andricia” składają się: dwie parówki hotdogowe, dwa jajka sadzone, cztery plasterki wędzonej szynki wołowej, dwie smażone kiełbaski, mała kostka sera edamskiego, kilka plasterków twarogu, kajmak, musztarda, keczup i majonez.

Jeśli Ivo Andrić każdego ranka raczyłby się takimi przysmakami, wątpliwe, czy dożyłby osiemdziesięciu trzech lat. Zresztą kelner z restauracji hotelu Višegrad przyznaje, że to tylko chwyt marketingowy.

Nie jest łatwo zorientować się, co w Wyszegradzie jest chwytem marketingowym, a co prawdziwą spuścizną po Andriciu (1892-1975), bodaj największym pisarzu Jugosławii, a w każdym razie jej jedynym laureacie literackiej Nagrody Nobla. Czy w miejscu, gdzie dziś jest parking z muralem z podobizną Andricia, rzeczywiście kiedyś była szkoła, do której chodził? Czy w zamkniętym na cztery spusty domu przy obecnej ulicy Andricia pod numerem 10 mały...