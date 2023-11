Kraków: największa od stulecia prywatna darowizna dzieł sztuki

Galeria od samego początku skupiała się na Grupie Krakowskiej oraz innych klasykach polskiej współczesności. Pokazywała też twórczość młodszych pokoleń, od Marka Chlandy, Mirosława Bałki, po Piotra Lutyńskiego. Prezentowała prace kanonicznych artystów XX w., m.in. Nobuyoshi Arakiego, Josepha Beuysa czy Andy’ego Warhola.

Na początku w kolekcji Starmachów były drobne prace: rysunki, szkice. Jednak dość szybko zaczęły do niej trafiać dzieła najwybitniejszych polskich twórców II połowy XX w. Było to możliwe, bo, jak często podkreśla Andrzej Starmach, ceny dzieł sztuki współczesnej w PRL-u były relatywnie niewielkie, ale też on sam poznał osobiście wiele artystek i artystów oraz dzieje ich twórczości. Potrafił dzięki temu wynajdować, także w prywatnych zbiorach, wyjątkowe prace.