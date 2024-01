Kościół może być otwarty na ekologię. W Polsce jest już ponad 150 Zielonych Parafii

Każdy może dołączyć do programu, wypełniając formularz znajdujący się na stronie internetowej. Wierni, otrzymując regularne wiadomości mailowe, mogą pójść do proboszcza i zaproponować mu dane działanie. Często impuls wychodzi od świeckich, którzy wspólnie z księżmi angażują się w działania parafialne. Sami aktywiści też starają się szukać nowych kontaktów. – Kontaktujemy się z biskupami, by wspierali nasze działania – mówi Kadziak. – Oczywiście na różnych poziomach spotykamy się z obawami i nieufnością, ale najczęściej rozmowa przebiega zupełnie inaczej. Wszyscy odwiedzeni przez nas biskupi w kilkunastu diecezjach wyrażają troskę o realizację przesłania encykliki „Laudato si”, jednak część z nich ostrzegła nas, że prawdziwym wyzwaniem będzie współpraca z proboszczami. Na pewno jest nam łatwiej niż innym organizacjom ekologicznym, bo od wejścia możemy powiedzieć, że współpracujemy z watykańską Dykasterią ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Mówiąc krótko: jesteśmy swoi.

Na czym polega zazielenianie parafii? To zależy od zaangażowania samej wspólnoty, program głównie podpowiada kierunki i daje gotowe instrukcje, ale to tylko przysłowiowa wędka, rybę trzeba złowić samemu. – Nasze działania są połączone z kalendarzem liturgicznym. Szczególnie ważnych jest pięć terminów: Wielki Post, tydzień „Laudato si” (ostatni tydzień maja), święto Matki Bożej Zielnej (15 sierpnia), niedziela świętego Franciszka z Asyżu (początek października) i Adwent – mówi Magdalena. – Przy każdym z tych pięciu kroków staramy się zachęcić do konkretnej zmiany.

Kampanie Zielonych Parafii dotyczą różnych aspektów: marnowania żywności i nadmiernej konsumpcji, w której zachęcano parafie do umożliwienia wiernym wymieniania się używanymi rzeczami. Od dwóch lat odbywa się też wielkopostna akcja „Bóg daje życie, smog je odbiera” we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym, która zwraca uwagę na problem zanieczyszczenia powietrza. Nowością w tym roku jest program „Ciepły dom, ciepły kościół” poświęcony ubóstwu energetycznemu (ten problem dotyczy nawet 14 proc. polskich domów). W ramach kampanii w kościołach (podczas kazań, ogłoszeń parafialnych, w modlitwie wiernych, a także w gablotach z ogłoszeniami) pojawiają się informacje i rady, jak skutecznie obniżyć koszty ogrzewania czy to samej parafii, czy domów wiernych. „Rozwiązując dotkliwy problem lokalny, jakim jest zimno w domu czy w kościele, przeciwdziałamy problemom globalnym, jakimi są dramatyczne zmiany klimatyczne” – mówili w wywiadzie dla „Tygodnika” koordynatorzy tego programu, Joanna i Mariusz Zatylni.

Działania Zielonych Parafii są podobne do pracy wielu innych organizacji ekologicznych, zwracają uwagę na podobne tematy, promują rozwiązania, które często są już gotowe (a czasem nawet finansowane przez państwo, jak program Czyste Powietrze). Różnice są dwie: – Pierwsza to grupa docelowa. Docieramy do podstawowej dla katolika przestrzeni, czyli jego parafii. Nie chodzi tylko o to, że parafia jest jednym z miejsc, gdzie ludzie się gromadzą, ale też o cel tego gromadzenia się. Przecież to właśnie tam katolicy przychodzą, by szukać swojej drogi do Boga – mówi Magdalena Kadziak. – Druga to sposób działania: u nas obok występujących najczęściej działań praktycznych i edukacyjnych pojawia się jeszcze trzeci filar: modlitwa. Można by pomyśleć, że w nasze akcje angażują się osoby, którym zależy na stanie środowiska, klimacie i przyrodzie, a oprócz tego są jeszcze katolikami. Rzeczywistość jest taka, że dla większości z nich troska o planetę wypływa właśnie z wiary, jest jej bezpośrednią konsekwencją. Instalowanie zbiorników na deszczówkę, paneli słonecznych czy obsianie łąki kwietnej jest dla nich elementem chrześcijaństwa. To jest przeżycie duchowe, w myśl biblijnej tezy, że wiara bez uczynków jest martwa.

Przykładem może być tegoroczna modlitwa adwentowa Zielonych Parafii: „Naucz nas postawy troski i odpowiedzialności względem całego stworzenia. Obdarz nas wrażliwością i umiejętnością opieki nad środowiskiem, które zostało nam powierzone, abyśmy mogli je przekazać nienaruszone i piękne kolejnym pokoleniom”. Można się spierać, czy środowisko zostało nam powierzone i możemy je przekazywać, czy raczej jesteśmy jedną z jego równoprawnych części, ale jedno jest pewne – warto, by pozostało piękne i nienaruszone.

Msze pod gołym niebem

Ważnym punktem roku, bez którego Magdalena nie wyobraża sobie całego programu, jest coroczny zjazd Zielonych Parafii. – To poczucie wspólnoty jest dla nas szalenie ważne, tym bardziej że z ekologicznymi działaniami w polskim, silnie zhierarchizowanym Kościele łatwo poczuć się samotnym – mówi. – A w takim gronie naprawdę możemy uczyć się od siebie, wspierać i zobaczyć zmiany. Że któryś proboszcz ze Śląska zrobił łąkę kwietną na parafii. Że parafia z Kielc organizuje wycieczki rowerowe, że gdzieś odbyły się rekolekcje o wartości przebywania w lesie. Ta praca spowodowała też zmiany w moim życiu, zmusiła mnie do posiadania wiedzy często dla mnie niewygodnej. Na przykład parę lat temu przestałam jeść mięso.