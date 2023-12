Mój ciepły dom, nasz ciepły kościół. Jak włączyć parafie do walki z ubóstwem energetycznym

Jak włączyć parafie do walki z ubóstwem energetycznym, mówiono na międzynarodowej konferencji „Creatio Continua” w Krakowie (1-2 grudnia), zorganizowanej przez Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska.

– O ubóstwie energetycznym mówimy, gdy kogoś nie stać na ogrzanie domu – mówią Joanna i Mariusz Zatylni (na zdjęciu), pomysłodawcy i koordynatorzy projektu „Ciepły dom, ciepły kościół”. – W Polsce to problem ok. 10-20 proc. ludzi, głównie osób starszych, samotnych (zwłaszcza kobiet, które żyją dłużej i mają niższe emerytury) albo zależnych od innych, np. niepełnosprawnych. Twórcy programu chcą dotrzeć do proboszczów, a przez nich do wszystkich zainteresowanych, z informacją, jak ograniczać wydatki na ogrzewanie przez termomodernizację budynków lub – jeśli to niemożliwe – działania doraźne. Są też przekonani, że troska o energooszczędność budynków parafialnych będzie najlepszą zachętą dla wiernych.