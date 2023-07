Na zielonej wyspie zakwitną parafie

Służba Meteorologiczna podaje, że mamy za sobą najcieplejszy czerwiec od 83 lat” – napisał ostatnio do wiernych Martin Hayes, biskup irlandzkiej diecezji Kilmore. Przyznał, że łatwo o wniosek, iż wobec katastrofy klimatycznej jesteśmy bezsilni. „A jednak, jako chrześcijanie, możemy podjąć konkretne działania” – podkreślił. Po czym przywołał niedawne wezwanie irlandzkiego episkopatu, by każda parafia przeznaczyła 30 proc. posiadanych gruntów „dla owadów zapylających” i „dla przywrócenia bioróżnorodności”.

Sformułowany w marcu, a niedawno ponowiony apel biskupów zainspirowany był porozumieniami z konferencji COP15 w Montrealu (2022) co do tego, by zwrócić naturze 30 proc. lądów i oceanów. A przede wszystkim zmotywowały ich wezwania Franciszka z encykliki „Laudato si” z 2015 r. Irlandzki episkopat potraktował je poważnie: jako pierwszy na świecie pozbył się udziałów w firmach...