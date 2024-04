Koniec historii CBA

Rząd Donalda Tuska przygotował projekt ustawy o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ma je zastąpić Centralne Biuro Zwalczania Korupcji, które jednak zostanie włączone w struktury policji, tak jak CBŚP. „Chcę rzetelnej, apolitycznej policji, która będzie ścigała korupcję i patrzyła na ręce władzy” – uzasadniał pomysł premier Tusk.

Realizacja idei likwidacji CBA nie może dziwić, bo ugrupowania tworzące rząd zapowiedziały to już w umowie koalicyjnej. I trzeba przyznać, że biuro solidnie sobie na ten postulat zapracowało. Obchodzące w tym roku pełnoletniość CBA nie może się bowiem pochwalić zbyt wielkim dorobkiem, który w dodatku nie byłby oceniany jako polityczny, wymierzony w określone z góry środowiska. Tak było ze słynną aferą gruntową z 2007 r., tak było też z aferą hazardową w 2009 r.

Z drugiej strony zwolennicy CBA przekonują, że każda akcja demaskująca rzeczywistą korupcję, jeśli będzie dotyczyć czołowych polityków, będzie przez nich i ich środowisko przedstawiana jako polityczny atak. Nawet jeśli ujawni rzeczywiste mechanizmy korupcyjne.

To na pewno poważny argument. Tyle że dorobek ostatnich lat działalności CBA, zwłaszcza w czasach rządów PiS, obnaża tę instytucję jako niezdolną do walki z najpoważniejszymi przypadkami korupcji. Choć CBA miało podlegać bezpośrednio premierowi właśnie dlatego, by uodpornić się na ewentualne naciski, płynące z różnych politycznych szczebli, epoka PiS pokazała, że biuro nie było w stanie wyzwolić się z układów z władzą.

Praktycznie jedyny przypadek poważnego mechanizmu korupcyjnego, w przypadku którego CBA zadziałało wobec aktualnej władzy, to afera wizowa. Ale i tu nie wiadomo czy sprawa nie zostałaby w części zamieciona pod dywan, gdyby nie wybory parlamentarne.

Czego nie robili

To nie CBA wykryło nadużywanie urzędu (kosztowne loty rządowym samolotem z rodziną) przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, to nie CBA wykryło patologie związane z wydatkami pocovidowymi. CBA było bezczynne w sprawie działalności ministra Przemysława Czarnka w kwestii „willi plus”, nic nie robiło wobec działalności Antoniego Macierewicza w podkomisji smoleńskiej, nie mówiąc o najpoważniejszym, systemowym układzie polityczno-korupcyjnym, jaki działał wokół Funduszu Sprawiedliwości. CBA zapewne dostrzegało w tych wszystkich przypadkach patologie, ale z różnych powodów nie było „woli politycznej”, by pozwolić mu w tych przypadkach działać.

Za to podobnych zahamowań nie było, gdy biuro miało zajmować się aktualną opozycją. Najbardziej kompromitującym dorobkiem CBA w tym zakresie jest oczywiście nadużywanie sławetnego programu Pegasus do inwigilacji opozycji, co, miejmy nadzieję, zostanie niebawem wykazane ze szczegółami.