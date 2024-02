Klauzula sumienia nie dla szpitali

Jeśli te zapowiedzi zostaną zrealizowane, a NFZ rzeczywiście przystąpi do kontroli szpitali, będzie można powiedzieć, że państwo stawia sprawy z głowy na nogi. Bo tak naprawdę do tragedii ciężarnych by nie dochodziło, gdyby nie praktyka (a nie same przepisy). Gdyby NFZ – jak apelował w swoich wystąpieniach m.in. były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar – sprawdzał, jak to jest możliwe, że są województwa, w których w ciągu roku nie wykonuje się żadnego zabiegu przerwania ciąży, choć statystyka jest bezlitosna i nie ma możliwości, by ani jedna kobieta potrzebująca takiej interwencji medycznej do żadnego szpitala przez dwanaście miesięcy się nie zgłosiła.

Co w pakiecie dla kobiet

Porządkowanie spraw dotyczących aborcji jest częścią pakietu dla kobiet „Bezpieczna, świadoma ja”, który w środę zaprezentowała Izabela Leszczyna. Pakiet jest obszerny, ale trzeba przyznać, że poza nielicznymi wyjątkami zawiera raczej zapowiedzi i obietnice (również w kwestii aborcji) niż to, co jest choćby bliskie realizacji. Najbliżej jest oczywiście finansowanie programu leczenia niepłodności metodą in vitro, a na odnotowanie zasługuje, że Ministerstwo Zdrowia dostrzegło problem płodności pacjentów onkologicznych i włączy ten segment do programu (chodzi głównie o mrożenie gamet męskich i żeńskich osób młodych, które czeka agresywne, niszczące płodność, leczenie onkologiczne).