Kiedy dziecko staje się bronią. Polskie sądy urządzają „konkurs na rodzica”

– W sądach rodzinnych zawsze było źle, ale pandemia jeszcze wydłużyła procesy i dostarczyła matkom pretekstów do niewydawania dzieci. Po czterech latach starań o opiekę nad córką, muszę przyznać, że sądy dyskryminują ojców. I mówię to jako ławnik – zaznacza Artur.

Pandemia sprawiła, że skłóceni rodzice zyskali oręż w ograniczaniu kontaktów byłych partnerów z dziećmi, oficjalnie w obawie przed zakażeniem covidem. Sądy się na to godziły, nie rozpatrując miesiącami skarg, gdyż działały w pandemii na pół gwizdka. Doświadczył tego m.in. Piotr Szostek z Torunia, któremu matka ich dziecka uniemożliwiała przyznane sądownie spotkania z córką. Dopiero nagłośnienie sprawy w lokalnych mediach pomogło mu w odzyskaniu relacji z dzieckiem, ale wcześniej musiał uciekać się do rozpaczliwych gestów, jak wielkie serce wymalowane kredą pod domem Zuzi w Dniu Dziecka.

Tak było w wielu polskich miastach. Sądy zaprzestały w pandemii jawnych rozpraw, ograniczyły składy wydające wyroki, i prawie nie rozpatrywały skarg dotyczących ignorowania przez jedną ze stron ustalonych terminów spotkań. Brakowało też kuratorów, którzy w wielu przypadkach muszą być obecni podczas spotkań z dziećmi.

Proszę się dogadać

– W psychologii istnieje pojęcie „woli zależnej”. Dziecko jest bystrym obserwatorem świata i wyciąga wnioski z tego, jak się mówi o jego nieobecnym rodzicu. Czasem to są kąśliwe uwagi, czasem opinie formułowane wprost. Kiedy więc nadchodzi moment „wydania” dziecka, ono mówi „nie”, by zadowolić matkę. W normalnych warunkach na pewno spotkałoby się z tatą, jednak jest tak zależne od drugiego rodzica, że skupia się na spełnianiu jego oczekiwań – wyjaśnia Dorota Dziamska.

Rodzic alienowany nie ma okazji do obrony, nie może dać się poznać w codziennym życiu, bo dwie godziny w tygodniu spędzane razem (o ile spotkania są realizowane) czynią go gościem w życiu córki czy syna. Jednak właściwy rozwój dziecka jest warunkowany nie tylko obecnością mamy i taty. Ważny jest kontekst całej rodziny – dziadków z obu stron, kuzynów, wujków i ciotek. Ta bogata siatka połączeń pozwala wyrobić sobie stosunek do świata, daje pole do obserwacji i zdobywania wiedzy o tym, jak żyć i jak radzić sobie z problemami w przyszłości. Wychowanie człowieka w „oblężonej twierdzy”, w poczuciu, że ta druga część rodziny jest niewarta uwagi, bo to „głupcy i krzywdziciele”, odbiera mu szanse na budowanie dojrzałych związków i wtłacza w umysł czarno-biały obraz rzeczywistości.

– Długoterminowe skutki alienacji rodzicielskiej mogą obejmować przewlekły stres, depresję, zaburzenia osobowości. Duże trudności pojawiają się w rozpoznawaniu i zarządzaniu emocjami, ale także w nawiązywaniu zdrowych relacji zarówno w wieku dziecięcym, jak i w dorosłości. Bardzo ważne jest to, by zauważyć istniejący problem i szukać pomocy specjalistów – uważa Jagoda Szerel, psycholożka pracująca z pacjentami we wrocławskiej przychodni „Soméntiq, psychologia, psychoterapia, coaching”.

Jarosław Słowik widział córkę w 2023 r. przez 72 godziny, wszystko dokładnie policzył. Niektóre spotkania z Alą zarejestrował kamerą, gdyż uznał, że mogą być dowodem w sprawach, które toczą się od 2019 r. w lubelskim sądzie. Pierwotnie miał prawo widywać się z dzieckiem 12 dni w miesiącu, jednak żona skutecznie mu to uniemożliwiała. Po rozpadzie małżeństwa zamieszkała w rodzinnym domu, więc Jarosław, żeby odebrać Alę, musiał sforsować bramę i wejść w konfrontację z teściową, która wprost powiedziała: „Dziecko jest matki”. Na jednym z nagrań teściowa wraz z synem wypychają go z posesji.

– Pisałem skargi do sądu, wzywałem policję, przyjeżdżali i mówili: proszę się dogadać – wspomina z żalem Słowik.

Nagranie wideo: Ala wchodzi do pokoju, a Jarosław zwraca się do byłej żony: „Asia, powiedz Alusi, że to ja jestem jej tatą, bo ona mówi, że nie jestem jej tatą”. Kobieta bez słowa znika. „Alusia, to zapytaj panią, czy nie jestem twoim tatą” – prosi rozpaczliwie mężczyzna. „Panie Jarku, nas proszę nie włączać do tego” – odzywa się kobieta zza kadru. Jest obserwatorką spotkań ojca z córką, które odbywają się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kraśniku. Mimo że ojciec mieszka zaledwie dwa kilometry od córki, matka wozi ją na spotkania piętnaście kilometrów. O taką formę kontaktów wnioskował Słowik, bo chciał odnowić więź z córką utraconą przez izolację. W ośrodku miał szansę na regularne spotkania, które wcześniej żona utrudniała.

Słowo przeciwko słowu

Ala opuściła dom Jarosława w marcu 2020 r., przez dziesięć miesięcy w ogóle jej nie widział. Spotkania w obcym miejscu miały odbywać się tylko przez kilka miesięcy, do czasu powtórnego nawiązania więzi z córką. Niestety, trwają już trzy lata, a ojciec nie może uzyskać zmiany postanowienia sądu w tej sprawie.

– Nie piję, nie palę, a jestem traktowany przez wymiar sprawiedliwości jak przestępca. Nie mogę zabrać Ali do domu ani wyjść na plac zabaw, dziadkowie nie mają z nią żadnego kontaktu, podobnie moja siostra. Córka nie chce z nimi rozmawiać przez kamerkę, bo mama jej zakazała. Jesteśmy uwięzieni w tym pokoju, a nasze rozmowy i zabawę obserwuje obca osoba. Jak w takich warunkach budować relację z dzieckiem? – pyta retorycznie Słowik.

Joanna Słowik widzi sprawę inaczej. Zapewnia, że nigdy nie utrudniała kontaktów i nawet zawarła z byłym partnerem ugodę przed mediatorem, który miał nie stosować się do ustaleń i zatrzymywać córkę, a ją nękać do tego stopnia, że musiała zgłosić sprawę do prokuratury. W ramach tego postępowania Jarosław Słowik miał być nawet diagnozowany przez psychiatrę. Joanna twierdzi, że stykała się z jego strony z zachowaniami manipulacyjnymi i agresją.

Walka między rodzicami bywa bezwzględna. Strony wzajemnie się prowokują, nagrywają, oskarżają o przemoc. Sądy na rozprawach mają ciężki orzech do zgryzienia, bo świadkami są zazwyczaj krewni stron sporu, których wersji nie da się obiektywnie ocenić, jeśli nie ma innych dowodów. W tej bezwzględnej wojnie zapomina się często o dobru dziecka.

W mediach społecznościowych można znaleźć dużo grup, które gromadzą osoby doświadczające alienacji rodzicielskiej i szukające pomocy. Widać tam, jak bezkompromisowa może być ta walka i jak bezwzględne metody są stosowane. Jednak najważniejszą kwestią poruszaną przez rodziców jest postulat opieki naprzemiennej, która wymusza kompromisy i zazwyczaj powoduje, że rodzice bardziej się szanują i lepiej współpracują – o ile są dojrzali. Taka forma opieki jest bardzo popularna w krajach skandynawskich. Jednak nasze sądy wciąż są jej niechętne. Według GUS 90 proc. przypadków to wciąż opieka przyznawana matce.

– Gdyby sędziowie rozumieli, że dobro dziecka polega na utrzymaniu w równym stopniu więzi z ojcem i matką, orzekaliby częściej opiekę naprzemienną. Oni jednak wolą działać według utrwalonego schematu. Nawet jak ten „konkurs na rodzica”, który urządza sąd, wypadnie lepiej dla ojca, bardzo rzadko przyznawana jest mu opieka – uważa Dorota Dziamska.

*****

Z rozwiązania problemu alienacji rodzicielskiej abdykowało państwo. Doniesienie złożone na policji w sprawie blokowania kontaktów nic nie zmienia. Żeby odbyła się sprawa sądowa, takich zgłoszeń potrzeba kilku. Pozwala się więc na to, by ojciec lub matka przez kilka miesięcy nie spotykali się z dzieckiem. Ponadto podczas pierwszej rozprawy sędzia jedynie upomina. Muszą minąć kolejne miesiące izolacji, zanim zostanie zasądzona kara finansowa. Wystarczy jednak, by rodzic raz na dwa miesiące „wydał dziecko do kontaktu”, by zamknąć sprawę. Niektórzy wolą nawet zapłacić karę, byle tylko dawny partner nie widywał potomka.

W Niemczech utrudnianie kontaktów z dzieckiem może być ukarane grzywną do 25 tys. euro, a w skrajnych przypadkach więzieniem.