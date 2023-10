Kaszubski obrzęd pustych nocy niemal zaginął. Dziś jest przywracany

Kaszubi, mimo że mają swój język, nabożne pieśni śpiewali po polsku. – Język kaszubski nigdy nie był językiem liturgii, uważano go za język codziennej komunikacji, dobry do pracy w polu, albo do targowania się w mieście, ale niekoniecznie służył modlitwie – opowiada Mateùsz Titës Meyer, młody kaszubski działacz, organista i nauczyciel języka kaszubskiego. – Do tego wiele pieśni, które śpiewa się na pustej nocy, to utwory dawne, znane szerzej w Polsce. Tradycyjne pieśni kaszubskie związane były raczej z pracą, relacjami damsko-męskimi, miłością. Takich o śmierci i przemijaniu nie było zbyt wiele. Co nie znaczy, że niektórych słów modlitw czy pieśni polskich nie przeinaczało się w wymowie tak, że brzmiały one po kaszubsku. Oczywiście, kaszubski był i nadal jest jedynym językiem komunikacji osób zebranych na pustych nocach, pomiędzy pieśniami czy modlitwami. Niektóre pieśni mają swoje kaszubskie nazwy, które padają, gdy ustalana jest kolejność śpiewów.

Odchodzenie

Mateùsz Titës Meyer pamięta puste noce z dzieciństwa. – W tamtym czasie było dla mnie oczywiste, że po śmierci kogoś bliskiego wieczorami odmawiano w jego domu różaniec przy otwartej trumnie, a w ostatnią noc modlono się i śpiewano do rana, gdy ksiądz przyjeżdżał po ciało, by zabrać je z trumną do kościoła – opowiada. – Uczę w szkole podstawowej. Od kilku lat dostrzegam, że dzieci w wieku 10-14 lat nie są jeszcze oswojone ze śmiercią, z przemijaniem. Dla wielu to niezrozumiały i bolesny temat, który ciężko poruszać na lekcjach, choć jeszcze kilkanaście lat temu był to naturalny element życia, z którym kaszubskie dzieci oswajano od najmłodszych lat, tłumacząc im to w prosty, religijny sposób. Może to kwestia laicyzacji społeczeństwa?

Niegdyś powszechny przejaw kaszubskiej pobożności od połowy XX w. zaczął zanikać. Po pierwsze, coraz rzadziej umiera się w domach. Ciało trafia do szpitalnych kostnic, pogrzebem zajmują się profesjonalne zakłady. Obrzędy przenoszą się do cmentarnych kaplic czy kościołów.

– Jako organista od kilkunastu lat obserwuję, jak obcym dla ludzi jest uczestniczenie w pogrzebie – dodaje Mayer. – Coraz rzadziej odmawia się różaniec, mało kto uczestniczy aktywnie we mszach, w modlitwach. Ludzie nie potrafią odnaleźć się w najprostszych czynnościach związanych z przebiegiem liturgii, jak choćby siadanie czy klękanie we wskazanym momencie. Najlepiej, gdyby na wyświetlaczach poza tekstami pieśni, których i tak ludzie nie śpiewają, wyświetlać instrukcje postępowania, jak dla publiki w programie telewizyjnym. No i nie zapomnijmy, że dawno już księża przestali przyjeżdżać do domów zmarłych po ciało. Pierwszą stację pogrzebową – w domu zmarłego, całkowicie się pomija.

Oswajanie

Pogrzebowe zwyczaje, choć ich głównym celem było zapewnienie zmarłemu wiecznego odpoczynku, miały pozytywny wpływ na lokalną społeczność. Wspólne przeżywanie zbliża, a dzięki ustalonym obrzędom łatwiej przeżyć żałobę.

– Rytuały pogrzebowe mają kolosalne znaczenie przede wszystkim dla żyjących, przeżywających żałobę, opuszczonych – wyjaśnia Jarosław Krawczak, psychoterapeuta. – Nawet pomijając kwestie religijne, zwyczaje okołopogrzebowe pozwalają na skuteczne pożegnanie. W swojej pracy często spotykam się z problemem niedokończonej żałoby. Było to szczególnie widoczne w czasie pandemii, kiedy wielu z nas nie miało standardowej możliwości pożegnania bliskich. Takie towarzyszenie zmarłemu stanowi dobrą okazję do pożegnania, przyjęcia faktu śmierci. Dzięki temu rozpoczynamy w naszej psychice proces wycofywania energii z wewnętrznego obiektu, z którym dotychczas mieliśmy żywą relację. Innymi słowy: pozwalamy mu odejść.

Jarosław Krawczak dodaje, że te tradycje stanowią też okazję do oswajania śmierci: – Konfrontujemy się z tym, że śmierć istnieje, jest blisko, dotyka nas. Oswajamy się z jej nieuchronnością. Orientujemy się, co jest ważne. Wszystkie troski dnia codziennego otrzymują niski priorytet. Zaczynamy doceniać i troszczyć się o wciąż żywe relacje. Pogrzeby i zwyczaje takie jak pusta noc budują wspólnotę żałobników, która dźwiga stratę przez obecność, modlitwę, śpiew. To poczucie jedności jest bardzo ważnym elementem towarzyszenia osobom, które doświadczyły straty. Smutek nie jest zły. Jest naturalny. Złe jest nieprzeżycie żałoby. ©