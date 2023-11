Kampania strachu? Dlaczego na obawach przed AI korzystają wielkie firmy

Można uznać, że AI to zupełnie nowe pole, a każda technologia jest inna. Tyle że po dekadach doświadczeń w tworzeniu regulacji prawnych powstały pewne fundamentalne zasady, które pomogłyby uregulować także stosowanie sztucznej inteligencji. Są wśród nich wymóg przejrzystości czy stanowienia prawnie wiążących standardów monitorowania. Dobrym przykładem funkcjonowania takich ogólnych zasad jest… samochód. Choć zmienił życie miliardów ludzi, jego używanie może powodować także poważne szkody. By je minimalizować, producenci muszą stosować się do norm bezpieczeństwa, a kierowcy − ubezpieczać pojazdy i zdobyć uprawnienia do ich prowadzenia.

Regulacje pozwalają technologiom się rozwijać i chronią ludzi. Poleganie wyłącznie na dobrowolnej współpracy jest niewystarczające. Szczególnie, że dziś mamy do czynienia z „potencjalnie katastrofalnym zagrożeniem” dla ludzkości, a jedynymi, którzy testują to ryzyko, są podmioty, które takie technologie rozwijają.