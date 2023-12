Jak czcić Boże Narodzenie, gdy świętom tak daleko od tego, co się w naszym świecie dzieje

Narodzenie Jezusa w Betlejem, sposób opowiadania o nim – ma ogromny wpływ na jakość chrześcijaństwa także dzisiaj. Nawet fakt, że przez ponad 300 pierwszych lat chrześcijaństwa nie starano się o możliwie dokładny, jednolity opis betlejemskich wydarzeń, ma swoją wymowę. Moim zdaniem – pozytywną. Świadomi, że dokładnej daty nie znamy, od wieków czcimy Boże Narodzenie.

Czcimy je, choć nie po raz pierwszy widzimy bezgraniczną odległość świąt od tego, co się w naszym świecie dzieje. Weźmy Ukrainę. To wojna o niezależność od Rosji, to ruiny domów do niedawna zamieszkałych, to bezlik zniszczonych ukraińskich instytucji, to zabici i zabijani nadal ludzie, wojskowi i osoby cywilne, zabijani, bo nie chcą należeć do Rosji. Ta wojna zdumiewa – że trwa nadal, że zaangażowały się w nią inne kraje, dostarczając środków bojowych, zdumiewa wytrwałością Ukraińców, zdumiewa wzbudzeniem podziwu i solidarności wielkich obszarów świata, nawet jeśli chwiejnej. Widok ludzi uciekających z Ukrainy pozostanie w naszej pamięci, zwłaszcza tych z nas, którzy też uchodzili z podobnych, palonych i burzonych miast w czasie ostatniej wojny. Odruch współczucia i pomoc świadczona Ukrainie jest odruchem wspaniałym i biada tym, którzy wywołują złe duchy przeszłości. Zdumiewa też upór, z jakim przeciwko Ukrainie walczy potężna Rosja, upór w niszczeniu przez nią wszystkiego, co się da w Ukrainie zniszczyć. Giną obrońcy Ukrainy, ale giną także liczni walczący po stronie agresora. Wiadomości o poległych po tamtej stronie frontu też są przerażające. Ludzie wcieleni do armii rosyjskiej giną masowo. Zapewne ani nie są tak przygotowani do walki, ani nie są tak zmotywowani, jak wojska ukraińskie. A to jeszcze nie koniec, bo nawet jeśli – co bynajmniej nie jest pewne – Ukraina miałaby ostatecznie ulec potędze rosyjskiej, to i tak prędzej czy później znów powstanie. Kiedy więc i jak to się skończy?