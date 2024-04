Iran i Izrael: skąd się wziął konflikt między nimi, co może z niego wyniknąć i czy oba kraje łączy tylko wrogość?

Bliskie obu państwom i narodom (i różne od sąsiadów) są też starożytny rodowód i kumulacja mądrości pokoleń, której wyrazem jest wyrafinowana, łącząca sprzeczności, ale też bezwzględna polityka (zagraniczna), tak obca choćby Europie. Paradoksalnie, wspólny jest silny komponent religijny i mesjanistyczny leżący u założeń państwa (Izrael odwołuje się do praw wywodzonych z Biblii, Iran do islamu), a jednocześnie rewolucyjne poszukiwanie unikalnych nowoczesnych form ustrojowych (niepowtarzalne demokracja izraelska i republika islamska).

Bliska jest obsesja bezpieczeństwa i rola elit wyrastających ze służb specjalnych w obu krajach. Bliskie jest wyobcowanie w regionie (etniczne, religijne, kulturowe) oraz poszukiwanie wsparcia (nadzwyczaj skutecznie w przypadku Izraela) i uznania oraz akceptacji (dalece nieskutecznie w przypadku Iranu) w USA.

Bliskość znajduje wreszcie wyraz w przerażającym magnetyzmie, który pozwala obu państwom być dla siebie idealnymi wrogami.

Takiej wojny nie wygrałby nikt

Przy wszystkich emocjach, dramatach, mitach i eschatologicznych ciągotach, Iran i Izrael łączy też bezwzględny pragmatyzm. Nieoczywiste jest jednak, jak jest on dziś rozumiany w obu krajach.

Ostatnia wymiana ciosów pokazuje, że obie strony stać na przekraczanie kolejnych „czerwonych linii”. Obie są świadome swoich słabości i siły wroga. Izrael pokazał, że jest w stanie likwidować obecność Irańczyków w regionie i ma duże szanse, by uzyskać pomoc USA. Z kolei Iran udowodnił, że ma potencjał, by dokonać zmasowanych ataków powietrznych, których Izrael na dłuższą metę nie przetrzyma. Sama tylko obrona Izraela nocą 13/14 kwietnia kosztowała około miliard dolarów (to cena zużytych środków). Izrael nie sprostałby tej liczbie rakiet i dronów, które ma Iran (i Hezbollah, posiadający własny potencjał rakietowy).

Wojny Izrael–Iran nie wygrałby nikt. Mocno zdają sobie z tego sprawę w Waszyngtonie (dla USA taka wojna byłaby i nie w porę, i bez sensu). Pragmatyzm powinien więc pchać obie strony ku deeskalacji. Czyli ku kontynuowaniu konfliktu w oparciu o dotychczasowe metody.

Jest też jednak inny poziom pragmatyzmu: to doraźny interes elit rządzących. W obu krajach sytuacja jest napięta. Iran doświadcza kolejnych fal kryzysu gospodarczego i protestów, legitymacja władzy jest najgorsza w historii. Zła jest też sytuacja w Izraelu: od lat pogłębia się kryzys polityczny i tożsamościowy państwa, naruszone są filary zaufania do władzy, większość rządowa wisi na włosku, a premier walczy o byt.

Zarówno w Iranie, jak w Izraelu presja wewnętrzna jest więc ogromna. Łatwo tu o nerwowy ruch. Łatwo o prymat korzyści doraźnych, nawet za cenę ogromnego ryzyka.

Egzamin dla supermocarstwa

Ten rozgrywający się na naszych oczach thriller ma jeszcze jednego aktora, w ostatecznym rachunku może najważniejszego. To USA, które los skazał dziś na powtórkowy egzamin z roli światowego supermocarstwa.

Przy oczywistych i zrozumiałych sympatiach Waszyngtonu i jego stronniczości, przy całej jego bezradności wobec wojny w Gazie, Ameryka zapobiegła jak dotąd regionalnemu konfliktowi. Otwarte jest pytanie, czy uda jej się – na początek – narzucić i wyegzekwować ramy dla obecnych napięć na Bliskim Wschodzie, pchnąć Izrael na bardziej konstruktywne niż dziś tory i znaleźć „miękki” sposób na neutralizację Iranu. Czy też porwie ją wir wypadków.

Tekst ukończono 19 kwietnia w południe.

Głosy z Iranu

Zapytaliśmy kilkoro Irańczyków, co myślą o ataku Iranu na Izrael i sytuacji na Bliskim Wschodzie (imiona na ich prośbę zostały zmienione).

KURUSZ, analityk finansowy z miasta Karadż:

Dla Irańczyków sytuacja jest skomplikowana, jak zawsze. Co widać choćby w tym, że wybory w USA interesują nas bardziej niż te w Iranie. Na żadne z nich nie mamy wpływu, ale te pierwsze mają większy wpływ na nas.

Iran odgrażał się od dawna, nasz stosunek do Izraela jest negatywny od 45 lat, a jednak byliśmy w szoku, gdy dowiedzieliśmy się, co się stało. Wielu znajomych, oglądając wiadomości, dziękowało Bogu, że atak [na Izrael] został odparty i nikt nie zginął. Nie życzymy Żydom śmierci. Rząd nie mówi w imieniu moim ani większości ludzi, których znam. Nie chcemy brać udziału w tym konflikcie. Cena dolara znów idzie w górę. Dla Irańczyków, którzy zmagają się z dużymi problemami gospodarczymi, to tragedia. Niby przywykliśmy do takich sytuacji, ale jesteśmy zmęczeni.

Ludzie boją się wojny z Izraelem, nikt jej nie chce, może jedynie ci, co wspierają rząd, czyli mniejszość. Mam nadzieję, że po nocy nadejdzie dzień i wszystko się jakoś ułoży.

SASAN, pracownik bankowości z Teheranu:

Jest mi wstyd za mój rząd, który marnuje miliony dolarów na rakiety, a nie ma pieniędzy, by poprawić sytuację swoich obywateli. Większość moich znajomych jest przeciwna rządowi i nie chce mieć nic wspólnego z tą wojną. Jestem pewny, że Izrael dokona odwetu, sytuacja przez chwilę będzie napięta, ale w końcu jakoś się to ułoży. Irańska dyktatura jest sprytna i nie zależy jej na pełnoskalowym konflikcie. Chcieli pokazać, że mają coś do powiedzenia w regionie.

Martwi mnie los Palestyńczyków w Gazie. Nie popieram Izraela, nie popieram żadnej przemocy i konfliktu. Ale uważam, że Iran nie powinien się w to mieszać. A generał zabity w Damaszku? To morderca, nie szkoda mi go. Odpowiadał za śmierć wielu Irańczyków, którzy protestowali przeciw władzy.

ALI, pracownik korporacji z Isfahanu:

Nie chcę się wypowiadać na ten temat. Powiem tylko, że nie chcę wojny.

DŻAMSZID, biznesmen z Isfahanu:

W ostatnich latach Izrael był zaangażowany w sabotaż irańskiej technologii, a nawet zabójstwa naszych naukowców. Z kolei Irańczycy wspierają sprawę palestyńską, która jest nie do pogodzenia z ambicjami Izraela. Gdy Izrael zaatakował nasz konsulat w Syrii, ludzie się zdenerwowali i pod presją opinii publicznej rząd został zmuszony, by odpowiedzieć.

Zachowaliśmy się honorowo, bo poinformowaliśmy wcześniej o ataku. Celem były obiekty wojskowe, nikt nie zginął. Mam nadzieję, że nie dojdzie do wojny. Jestem przeciwny wojnie i w ogóle wrogości do innych krajów i religii. Nasze przysłowie mówi, że „polityka nie ma ojca i matki”, to znaczy, że jest nieludzka.

AHMED, nauczyciel i aktywista z miasta Sziraz:

Irański atak to był prezent dla Izraela, który fatalnie radzi sobie w Gazie. Nie dość, że nie osiągnął swoich celów, tj. zniszczenia Hamasu i wyzwolenia zakładników, to traci poparcie świata. Rząd Iranu nie jest głupi. Pozwolił sobie na atak, który nie przekroczył pewnej granicy. Chodziło o to, by uspokoić sytuację w kraju. Nic tak przecież nie łączy jak wspólny wróg. Rząd wie, że nie ma poparcia, ale wie też o powszechnej niechęci w Iranie do Izraela. Pytanie tylko, co zrobi Izrael. Bo sprawy mogą wymknąć się spod kontroli.

Niestety Irańczycy mają sprzeczne opinie w sprawie wojny w Gazie. Niektórzy są obojętni albo milczą w kwestii palestyńskich ofiar, bo nie chcą popierać rządu, który jednak teraz ma rację. Bo przecież ludobójstwa nie da się usprawiedliwić i niechęć do irańskiego rządu nie ma tu nic do rzeczy.

Pytał MACIEJ AUGUSTYN