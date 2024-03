Gdzie znaleźć własny pokój: zaglądamy za kulisy kryzysu mieszkaniowego

W innych miastach jest tylko nieznacznie lepiej. W czołówce tych z najwyższym wzrostem cen nieruchomości są Kraków, Trójmiasto i coraz popularniejsze Katowice. Bez trudu znajdziemy tu lokale wycenione na 25-30 tys. zł/m2. Tylko w drugim półroczu 2023 r. ceny za metr w wielu miejscach wzrosły o 2 tys. zł.

Tego typu łatwy zarobek kusi osoby zajmujące się tzw. flippingiem: w ciągu 6 miesięcy są w stanie zarobić na odsprzedaży przynajmniej 85-95 tys. zł. Kto ma pieniądze, kupuje znacznie więcej, niż potrzebuje, lokując zyski w kolejnych mieszkaniach, remontując je szybko i odsprzedając drożej. Na rynku nieruchomości najwartościowszy jest klient, który płaci od ręki.

Polski raj podatkowy

– Rynek nieruchomości w Polsce to de facto raj podatkowy. Nie ma podatków adekwatnych do tego, co się dzieje. Jest mnóstwo form unikania ich. Należy doprowadzić do opodatkowania spekulantów i inwestorów – mówi Jan Śpiewak, socjolog i działacz społeczny. – Oczywiście ktoś, kto ma jedno dodatkowe mieszkanie, żeby dorobić, jest w innej pozycji niż ktoś, kto ma ich kilkanaście. W pierwszej kolejności należy zaspokajać potrzeby bytowe, a nie biznesowe.

Dużym problemem miast są również pustostany. Narodowy Spis Powszechny ujawnił, że w skali kraju to aż 12,1 proc., czyli 1,86 mln pustych mieszkań. Wśród nich aż 64 tys. jest zarządzanych przez gminy. Jak podaje GUS, ogólna liczba mieszkań i domów w Polsce wynosi 15,7 mln, czyli niemal tyle samo, ile wynosi liczba gospodarstw domowych. To stanowczo za mało, ażeby na dłużej ustabilizować grę podaży i popytu, zatrzymując w ten sposób także wzrost cen. Zwłaszcza w dużych miastach, do których przenoszą się mieszkańcy z innych regionów Polski i które ostatnio stały się główny celem migracji zarobkowych i wojennych z zagranicy. Jak zauważa dr hab. Agata Twardoch z Politechniki Śląskiej, brakuje zwłaszcza mieszkań na umiarkowany wynajem, dla osób o niskich i średnich dochodach.

Według Joanny Erbel, socjolożki i ekspertki ds. mieszkaniowych, podatek katastralny (liczony od wartości lokalu) dla właścicieli mieszkań przynoszących im korzyści finansowe nie rozwiąże problemu. Jego koszt zostanie przerzucony na najemców. – Ostatni w tym łańcuchu zapłaci, bo nie ma już na kogo przenieść podwyżki. Rząd powinien zachęcać właścicieli do uruchomienia pustostanów, sprawiać, że najem będzie oczywistym wyborem, np. wprowadzając podatek od pustostanów – mówiła w wywiadzie dla miesięcznika „Znak”.

Zdaniem dr. hab. Adama Czerniaka, kierownika Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej SGH, głównym czynnikiem braku uregulowania sytuacji z pustostanami są, owszem, pieniądze, ale przede wszystkim te, których brakuje w kasie samorządów. – Mieszkalnictwo komunalne jest deficytowe. Do każdego lokalu gminy co roku dokładają 1-2 proc. jego wartości. W dużych miastach utrzymanie ich to jedna z największych pozycji w budżecie. W rezultacie samorządy zwlekają z remontami mieszkań w złym stanie technicznym, bo choć może one się do niczego nie nadają, to przynajmniej nie generują dodatkowych kosztów. W efekcie liczba zawieranych przez gminy umów najmu spadła do historycznie najniższego poziomu 593 tys. w 2023 r., a kolejka gospodarstw domowych oczekujących na przydział mieszkania wciąż utrzymuje się powyżej 120 tys. – mówi ekonomista.

Skąd się biorą ceny mieszkań?

Ścieżka rozwoju flippingu w Polsce jest podobna do tej, jaką można było zaobserwować w innych krajach wysoko rozwiniętych. W USA na początku tego stulecia flipping był bardzo popularny, zwłaszcza w miastach atrakcyjnych inwestycyjnie, takich jak Las Vegas.

– Warto zwrócić uwagę, że flipping pojawia się w okresach szybkich wzrostów cen. W czasach równowagi rynkowej jest go stosunkowo mało. Reguła kciuka mówi, że nie więcej niż 5 proc. podaży mieszkań na rynku wtórnym powinny stanowić mieszkania poflippingowe. Wówczas flipperzy pełnią zdrową funkcję oczyszczającą. Przywracają na rynek mieszkania z różnych powodów z niego wyłączone, np. ze względu na zły stan techniczny, nieuregulowane sprawy spadkowe czy służebności – tłumaczy Adam Czerniak.