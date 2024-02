Esencja architektury to eliminowanie, dążenie do najbardziej ascetycznej formy

Jakie?

Po czasie zrozumiałem, że chyba bardzo dobre, chociaż początkowo nie było to dla mnie oczywiste. Dążyłem do czegoś innego, sprzecznego z ideą, którą wymyśliłem. Przestrzenie galeryjne to zazwyczaj miejsca hermetyczne, z założenia elitarne, a nie egalitarne. Idea ich otwarcia na otoczenie zrealizowana w tym budynku sprawiła, że galeria stała się raczej domem kultury, który przyciąga wielu ludzi. To miejsce pulsuje życiem, a na wystawy i różne akcje tam organizowane wpływ mają także ci ludzie „wciągani” do galerii, co powoduje zacieranie granic pomiędzy dwoma światami. Tam zacierają się podziały pomiędzy coraz bardziej rozwarstwionym społeczeństwem. Ten projekt nauczył mnie, że muszę czasem oddać pole innym, którzy pewne rzeczy widzą inaczej. Na tym polega demokratyzacja. Nie tylko sztuki.

Pamiętasz widok z okna ze swojego pokoju w rodzinnym domu?

Mieszkaliśmy w domu babci w Kochłowicach. Nie miałem swojego pokoju. Wychowywałem się w kuchni. Był tam bardzo szeroki parapet, na którym lubiłem siedzieć. Przebywaliśmy tam często z babcią – ja na oknie, ona przy swoich zajęciach, i gapiłem się na nasz ogródek, na ulicę, na starą gruszę. To był bardzo stary, wielopokoleniowy dom, nikt już nie pamiętał, jak stary. Do dziś bardzo często mi się śni. Wrastam w miejsca. Kiedy moi rodzice dostali wreszcie mieszkanie w Katowicach, przeprowadzka była dla mnie dramatem. W tym bloku miałem już swój pokój z widokiem na ogródki działkowe.

To nie był typowo śląski krajobraz?

Przeciwnie, on był bardzo śląski i bardzo go nie lubiłem. Z drugiego okna było widać tylko kopalnie i hałdy. Ten industrial działał depresyjnie. Dopiero teraz, po latach, dorosłem do świadomości, że należy go chronić, kultywować. Doceniam go też jako architekt. Oczywiście, teraz kopalnie zmieniają się w muzea, albo miejsca kulturotwórcze. Kiedyś ponury, pejzaż został wreszcie oswojony.

I dlatego w Twoich projektach jest tak mało Śląska?

Może to jest odpowiedź? To była kraina, z której uciekałem.

Gdybyś miał opisać archetypiczny dom…

Nasz stary dom był właśnie archetypiczny, jak go dzieci na całym świecie rysują. Cztery kreski, dach, okna. Miał też dobudowaną część nowszą z płaskim dachem. Prosty miks wszystkiego, co dziś widzimy za oknem. Płaskie ze stromym. W Kochłowicach było dużo fajnej architektury: budynki, które miały trafne proporcje, zbudowane z dobrych materiałów. Wielu z nich już dziś niestety nie ma, zawaliły się. Zresztą cały ten stary Śląsk architektonicznie prezentuje się dziś bardzo dobrze. Wszystko miało ręce i nogi, harmonia. Na tym się wychowywałem.