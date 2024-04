„Elizabeth Costello” Krzysztofa Warlikowskiego: teatr, który kiedyś wzbudzał sensację, dzisiaj nuży

Mój kłopot nie w odklejeniu spektaklu od życia tu-oto, ale w tym, że nawet jeśli z życiem tu-oto ma to wszystko coś wspólnego, to zagadane jest tak literacko-akademickim językiem, że ten żywy związek ledwo dyszy. I nie są mu w stanie oddechu przywrócić, resuscytować go nie mogą znakomite osoby na scenie występujące, bo szelest papieru zagłusza wszystko.

Zastanawiające – teatr, który kiedyś wzbudzał sensację i skandal wbijaniem w ciało, wydaje się dziś sam wbijać w papier i żuć literaturę aż do mdłości. Gada, gada, gada i gada – tak straszliwie, że nawet gdy ciało dopuści do głosu, to prawie go nie słychać, choć zostaje obnażone. Jak w sekwencji, w której Elizabeth Costello Małgorzaty Hajewskiej-Krzysztofik może o pożądaniu jedynie opowiadać, i to tylko o tyle, o ile użyje figur należycie mitycznych i erudytom znanych. Nic dziwnego, że w finale jej ciało i pragnienie znikają (dosłownie: unieobecnia je projekcja), bo w tym teatrze kształt i wyraz mieć mogą tylko efektowne i erudycyjne należycie wywody, w stylu wygłaszanej przez pisarkę interpretacji mitu o Anchizesie i jego spółkowaniu z boginią.

Portret artysty z czasów starości

Przewodni temat tych wszystkich przemów stanowi sens uprawiania sztuki i możliwość dotarcia przez nią do jakiejś prawdy, tudzież odpowiedzialność za wpływ, jaki wywiera na innych. Nic w sumie nowego i – powiedzmy sobie szczerze – nic tak znów pasjonującego dla osób artystami nie będących. Zagadnienia czysto modernistyczne, więc już anachroniczne.

Nowością jest to, że są one rozwijane i rozpracowywane w nieuchronnie wiszącej nad całym spektaklem smudze cienia nadchodzącej, a nawet już obecnej – starości. To jej realność niesie ze sobą szansę czegoś autentycznego i dotykającego. Ale – co znów zaskakujące – zamiast stać się tematem przedstawienia, starość pozostaje tylko cieniem. A przecież – powtórzmy – zespół świetny, sytuacja zaś Nowego Teatru właśnie taka, że nowy to on nie jest, a choć przecie nie stary, to nie sposób w nim poczuć tej energii, jaką nowość wnosi przez samo to, że jest nowością. Wydawałoby się, że refleksja nad tym, co już się zrobiło i co znane jest dobrze od lat, co było oryginalnością, a stało się manierą, niosło, a zaczyna ograniczać – mogła dać temu przedstawieniu ostrość rozliczenia z sobą, z własną pozycją, z tym, co się wydarzyło między protestami przeciw „Hamletowi bez majtek” a wykupowaniem na pniu przez największe festiwale. Czy coś się naprawę wydarzyło? Coś zostało naprawdę zrobione (poza marką), coś zmienione (poza pozycją)? Czy to już wszystko?

Te pytania wiszą w powietrzu, ale zagłusza je gadanina Elizabeth, która ma z tymi pytaniami coś może wspólnego, ale tylko teoretycznie, a nie organicznie. Tu chyba jest problem – twórcy tego spektaklu rzetelnie i w dobrym stylu, fachowo pracę swoją wykonują, swój zawód spełniają i przez to właśnie zawodzą. Podobnie jak – taka analogia to dopiero zaskoczenie! – w „Królu Learze” w Narodowym: świetni aktorzy o wielkim doświadczeniu profesjonalnie omijają szerokim aktorskim łukiem szansę na zmierzenie się z sobą, a te aktorskie uniki sprawiają wrażenie zgodnych ze zwodami reżyserskimi i dramaturgicznymi. Wszyscy uciekają w te pędy w literaturę i straszliwie literacki teatr tworzą.

No – przesadziłem. Nie wszyscy. Nie wszystkie. W tych pochodach słów, w tych słów taśmociągach wyróżnia się ostatnia sekwencja części pierwszej, w której Elizabeth Costello uosobiona zostaje przez Maję Ostaszewską. O ile przez wszystkie sceny poprzednie mogłem do znudzenia i w znudzeniu powtarzać „rozumiem, ale nie wierzę” (ktoś jeszcze pamięta, kto tak mówił do aktorów? odpowiedź za chwilę), o tyle tu wreszcie uwierzyłem, że aktorka nie tylko cytuje, ale też mówi myśląc. Protest przeciwko zanurzaniu się przez sztukę w okrucieństwo i zło, przeciwko zła i okrucieństwa przez sztukę uatrakcyjnianiu i ożywianiu, przechodzący w scenę, w której Elizabeth jest żeńskim Faustem, a jej adwersarz (Andrzej Chyra) Mefistem, przyniosła powiew tego, czym mogło być to przedstawienie, gdyby nie zostało zagadane. Nawet tak do bólu stereotypowe dla tego teatru „wstrząsające wyznanie traumatycznych doznań w toalecie” (wiadomo – scenografia Małgorzaty Szczęśniak) nie psuje wrażenia, że podejmując próbę zmierzenia się ze złem, ten teatr dotyka czegoś, co naprawdę dla niego trudne i bolesne. Ale to niemal jedyna taka pulsująca życiem żywym sekwencja.