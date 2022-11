Dzieciom grozi otyłość, nadciśnienie i depresja

Niepokojące wskaźniki rosną jednak od dawna. Odsetek dzieci z nadwagą i otyłością wzrósł od 2018 r. o 3 pkt. proc. (do 35,3 proc.). Co czwarty chłopiec i co piąta dziewczynka ma nieprawidłowy wskaźnik obwodu talii. U prawie co czwartego dziecka zaobserwowano podwyższone ciśnienie krwi. Zarazem tylko połowa rodziców ocenia stan emocjonalny swych dzieci jako bardzo dobry. U 8 proc. dziewcząt i 6 proc. chłopców stwierdzono objawy mogące świadczyć o depresji.

To wyniki ubiegłorocznych badań Instytutu Matki i Dziecka w ponad stu szkołach z 16 województw (zbadano ponad 2 tys. ośmiolatków i ich rodziców). Minister Adam Niedzielski zapewnił, że o problemie rozmawiał już z premierem i wkrótce ruszą prace nad międzyresortowym planem naprawczym; założenia mamy poznać w lutym. Zanim przyjdą efekty, warto wziąć do serca jedną z rekomendacji raportu: postawy zdrowotne w dużej mierze kształtują się w rodzinie. Zdrowiu fizycznemu i psychicznemu dzieci dobrze zrobi choćby wspólne spożywanie posiłków i rozmowa przy stole. ©℗