Drzewa w płynie. Co może pójść źle?

Nie chodzi o to, żeby zastąpić drzewa, ale o to, żeby dostarczyć rozwiązań dla miejsc, w których drzew nie można posadzić”, wyjaśniał biofizyk dr Ivan Spasojević zapytany o wynalazek swojego zespołu, czyli „drzewa w płynie”. Pod tą nazwą kryją się kontenery-bioreaktory wypełnione wodą z mikroglonami, które, intensywnie fotosyntezując, miałyby stanowić odpowiedź na dokuczające Belgradowi zanieczyszczenie powietrza. Kontenery Liquid-3, bo taką oficjalną nazwę noszą chwytliwie ochrzczone w doniesieniach medialnych „drzewa w płynie”, to wielkie zaglonione akwaria wyposażone w przestrzeń do siedzenia oraz w moduły do ładowania urządzeń elektronicznych. Glutoplazma zawarta w bioreaktorach sama w sobie robi wrażenie, zwłaszcza przy sztucznym świetle w nocy, kiedy mogłaby zalewać przestrzeń neonowym odcieniem przywodzącym na myśl sceny z „Cyberpunk 2077”.

