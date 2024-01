Donald Tusk wskazał nowego dyrektora Lasów Państwowych. Kim jest Witold Koss?

Wszyscy, którzy kochają polskie lasy, mogą spać spokojnie – zapewniał Donald Tusk podczas środowej konferencji prasowej, na której zadeklarował, że nowym szefem Lasów Państwowych, firmy zarządzającej prawie jedną czwartą powierzchni Polski, zostanie Witold Koss.

To jedynie zapowiedź, bo choć nowy rząd pracuje od 13 grudnia, w LP nadal rządzi poprzednia ekipa, blisko związana z Suwerenną Polską, a p.o. dyrektora Józef Kubica jest radnym (z listy PiS) w sejmiku województwa śląskiego. I tenże sejmik musi wyrazić zgodę na zwolnienie Kubicy z pracy, co najprawdopodobniej stanie się na specjalnej sesji obrad 9 stycznia. Dopiero wtedy nastąpią realne zmiany w kierownictwie LP.

Kim jest Witold Koss?

Nowemu dyrektorowi trudno będzie zarzucić brak doświadczenia. Premier przedstawił go jako „znanego leśnika z zachodniopomorskiego”. 61-letni Witold Koss przeszedł wszystkie szczeble leśnej kariery: od technikum w Tucholi, przez studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu, pracę w nadleśnictwie Dębno i posadę nadleśniczego w Bogdańcu. Od 2009 roku przez 6 lat był regionalnym dyrektorem LP w Szczecinie. Przyrodnicy i naukowcy, z którymi rozmawiałem, podkreślają wagę tego doświadczenia.

Koss nie był nigdy w LP „na świeczniku”, nie przykuwał uwagi, ale też pracował w czasach, gdy zarządzanie lasami nie budziło tak dużych emocji. Gdy pytam zachodniopomorskich przyrodników o to, jakim był dyrektorem, padają słowa: „bezkonfliktowy” i „kompetentny”. Koss jest też myśliwym (jak bardzo duża część leśników), co może być poważną przeszkodą, bo gruntowne reformy leśnictwa i łowiectwa powinny iść w parze. Wielu komentatorów (w tym niżej podpisany) oczekuje, że nowy dyrektor na czas pracy odwiesi flintę na kołek.

Karierę Kossa zatrzymała nowa władza, która najpierw zdegradowała go do roli nadleśniczego, a potem inżyniera nadzoru w nadleśnictwie Dębno, gdzie zaczynał pracę kilkadziesiąt lat temu. Wielu obywateli pierwszy raz zobaczyło go dopiero w październiku na wiecu wyborczym Donalda Tuska w Płocku, gdzie wystąpił w grupie „tych dobrych leśników”.

– Leśnicy oczekują spokoju i normalności – mówił wtedy Koss. – Jako przede wszystkim przyrodnicy, leśnicy są gotowi do osiągnięcia porozumienia z przyrodniczymi organizacjami pozarządowymi, bo więcej nas łączy, niż dzieli.