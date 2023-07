Na co wydawane są miliardy z funduszu leśnego

W ubiegłym roku Lasy Państwowe pobiły ­finansowe rekordy: miały o 5 mld zł wyższy przychód i zarobiły 285 mln zł więcej niż w 2021 r. Dlaczego przychody rosną 17 razy bardziej niż zysk na czysto? Tylko częściowo tłumaczą to rosnące koszty i pensje (średnie wynagrodzenie w LP przekracza 10 tys. zł). Kluczowym elementem jest fundusz leśny.

To wspólna kasa zapomogowa – biedniejsze nadleśnictwa dostają wyrównanie od tych, które przeżywają hossę, a procent jest ustalany każdego roku przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W 2021 r. stawka wynosiła 12 proc., w 2022 podniesiono ją do 22 proc. To właśnie schowane w funduszu leśnym miliardowe zyski wzięła pod lupę NIK. W raporcie czytamy: „wydatki te dokonywane były w sposób uniemożliwiający rzetelną ocenę zasadności ich poniesienia”.

Okazało się, że LP nie muszą dokumentować, jakie cele realizują, wydając pieniądze z funduszu...