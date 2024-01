Rolnicy protestują, AfD rośnie w siłę, rząd w kryzysie. Dla niemieckiej demokracji nadszedł czas próby

W ubiegłym tygodniu kolektyw dziennikarzy śledczych „Correctiv” opisał poufne spotkanie, do którego miało dojść w Poczdamie z udziałem polityków AfD i środowisk bardzo skrajnej już prawicy. W trakcie dyskusji przedstawiono plan wydalenia z Niemiec milionów obcokrajowców. Uczestnicy spotkania chcieliby, aby kraj opuściły nawet osoby z niemieckim paszportem, które mają korzenie migracyjne. Miejsce dla nich powinno znaleźć się gdzieś w Afryce Północnej.

Gdy media opisały to spotkanie, politycy AfD bynajmniej nie poczuli się tym zagrożeni. „Odeślemy obcokrajowców do ich krajów ojczystych. W milionach. To żaden tajny plan. To nasza obietnica” – napisał na platformie X René Springer, poseł AfD do Bundestagu.

Rewolucja zacznie się na wschodzie

Choć w sondażach ogólnoniemieckich poparcie dla AfD stanęło na poziomie 23 proc. (i tak wysokim – co daje jej drugie miejsce, po chadecji), to radykalizacja AfD ma znaczenie również dlatego, że jesienią 2024 r. w trzech wschodnich landach – Brandenburgii, Saksonii i Turyngii – odbędą się wybory do landtagów, parlamentów krajowych. W każdym z tych landów AfD może liczyć na wynik grubo ponad 30 procent. Najwięcej w Saksonii: ostatni sondaż dał jej tam poparcie na poziomie 37 procent. Na drugim miejscu uplasowała się CDU (30 proc.), podczas gdy kanclerska SPD uzyskała 3 proc. (słownie: trzy).

Ordynacja sprawia, że szanse na samodzielne rządy zaczynają się od pułapu 40 proc. głosów. Wygląda na to, że w Saksonii takiego scenariusza nie można wykluczyć. – Poparcie dla AfD na wschodzie będzie zależeć nie tylko od działań tej partii i jej kampanii, ale także od tego, czy rząd w Berlinie poradzi sobie z kryzysem zaufania – uważa prof. Jun.

Politycy AfD nie kryją, że szykują się do samodzielnych rządów w Dreźnie, stolicy Saksonii. I mają nadzieję, że nie tylko tam. Lider AfD w Turyngii Björn Höcke zapowiada, że po zwycięstwie jego partia chce podjąć radykalne kroki: pozwać rząd federalny za politykę migracyjną, zreorganizować oświatę, przejąć kontrolę nad tajnymi służbami (każdy land ma swój Urząd Ochrony Konstytucji), zakończyć projekty związane z ochroną klimatu i finansowanie mediów publicznych (zwolennicy AfD postrzegają je jako bezkrytyczne wobec politycznego mainstreamu).

Czas nieprzewidywalności

Przejęcie władzy przez AfD na poziomie landowym miałoby przełożenie na politykę ogólnokrajową. – AfD byłaby reprezentowana w Bundesracie, izbie wyższej parlamentu, a także na landowych konferencjach ministerialnych. To otworzyłoby jej nowe możliwości, głównie w zakresie blokowania inicjatyw innych partii. Mogłoby to mieć destrukcyjny wpływ, gdyż to w Bundesracie kraje związkowe akceptują propozycje izby niższej, Bundestagu, co czasem wymaga jednogłośnych decyzji – tłumaczy Jun.

Jeszcze kilka lat temu takie scenariusze podpadały pod kategorię political fiction. Dziś są poważnie rozpatrywane. Dlatego coraz częściej pojawia się postulat delegalizacji AfD. Jego zwolennicy przypominają, że także Hitler doszedł do władzy w drodze demokratycznych wyborów. Krytycy uważają, że próba delegalizacji tylko zwiększy popularność AfD, której politycy uwielbiają pozować na ofiary lewicowo-liberalnego establishmentu.

W najbliższych miesiącach Niemcy nie będą oazą spokoju i porządku. Możliwy jest rozwój wydarzeń niczym z powieści Juli Zeh. A słowem roku 2024 może okazać się pojęcie rzadko kojarzone z Niemcami: nieprzewidywalność.