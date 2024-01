Bunt chłopski. W kolejnych krajach Europy traktory blokują drogi

„U wszystkich europejskich rolników od dawna widać zmęczenie, zniechęcenie” – mówi agencji DPA Alessandra Kirsch z paryskiego ośrodka Agriculture Stratégies. Dotąd ceny produktów rolnych były dobre, co dawało poczucie pewności, jednak początek 2024 r. jest trudny, ceny spadają. „Wystarczyło naprawdę niewiele, by kropla przelała czarę” – uważa Kirsch. W całej Europie „rolnicy podzielają pogląd, że wymaga się od nich coraz więcej”.

To „mapa” ostatnich protestów. We Francji rolnicy protestowali w 85 ze 101 departamentów, żądając m.in. cofnięcia przepisów ekologicznych. W Polsce protesty organizowano w ok. 250 miejscach. W Wilnie i innych miastach Litwy tysiące rolników protestowało przeciw cięciom w polityce rolnej, żądając też wstrzymania tranzytu rosyjskiego zboża. W Rumunii, tak jak w Polsce, rolnicy i transportowcy wspólnie blokowali drogi, a także przejścia graniczne z Ukrainą, Węgrami i Serbią.

Są kraje, jak Holandia, gdzie protesty trwają systematycznie – od 2021 r. i głównie przeciw przepisom ekologicznym, jakie miały doprowadzić do likwidacji jednej trzeciej farm hodowlanych. Na ich fali powstał tu Rolniczy Ruch Obywatelski (BBB), kanalizujący też społeczne niezadowolenie w innych sferach (jak nielegalna imigracja). W wyborach regionalnych wiosną 2023 r. BBB stał się największą partią we wszystkich regionach, a jesienią 2023 r. wszedł do parlamentu i być może będzie współtworzyć rząd.

A jakie skutki mogą mieć dzisiejsze protesty? W czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego można spodziewać się przesunięcia „na prawo”. Protesty rolników mogą wzmocnić ten trend. Wiele partii prawicowych w Europie deklaruje poparcie dla ich postulatów.