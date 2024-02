Traktory na drogach. Rolnicy walczą z Zielonym Ładem

Na razie KE ugięła się pod presją i wstrzymała ograniczenia w stosowaniu pestycydów, a Ursula von der Leyen obiecała, że następny projekt będzie dojrzalszy i lepiej skonsultowany. To, że poprzedni nie był, jest ogromnym blamażem europejskiej polityki. Musimy przecież pamiętać (rolnicy także), że odwrotu od zmian nie ma, a fiasko Zielonego Ładu w sytuacji, gdy jedna trzecia gleb na świecie jest zdewastowana, a dobry stan ekologiczny osiąga ledwie 30 proc. rzek w Europie, to przepis na katastrofę. Rolnicy mają prawo oczekiwać konsultacji, wieloletnich planów i wsparcia w ekologicznej transformacji, ale na pewno nie odwołania wszelkich zmian. Tym bardziej że są na nie fundusze. Jak mówi „Tygodnikowi” prof. Tadeusz Pomianek: „Pieniędzy na rolnictwo nie brakuje, tylko są dzisiaj tragicznie głupio wydawane. Budżet całej polityki rolnej UE to 56 mld euro, z tego 30 mld trafia do upraw i hodowli prowadzonych przemysłowo – monokultury, chów klatkowy, wszystko to, co słusznie nam się bardzo źle kojarzy. W Polsce 74 proc. wszystkich dotacji trafia do 20 proc. odbiorców”.